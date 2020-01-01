Звезда засветилась в прозрачном топе и милитари-стилистике.

"Женщина, которую хотят": Седокова показала мега-сексуальный образ instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая во время карантина стала дизайнером женской одежды, теперь попробовала себя в роли коуча. На днях Анна вместе с профессиональным психологом запустила онлайн курсы для женщин. Программа Седоковой нацелена на пробуждение сексуальности прекрасного пола и отмечена хештегом “Я женщина, которую хотят“.

В Инстаграм Анна написала о первых фидбеках и сообщила, что довольна тем, как проходит ее пилотный курс. Для иллюстрации эпатажная звезда добавила кадр из своего нового клипа на песню “Самолеты“, в котором появилась в дерзком сексуальном образе.

В кадре Анна идет в широких брюках и прозрачном топе, а дополняют аутфит ботинки на шпильке.

Мы выбираем исключительно сами.

Идти в новую жизнь или каждый день проживать по старым схемам.



Я всегда смело шагала вперёд. Своих девушек на первом курсе #яЖенщинакоторую хотят я называю сестричками. За эти несколько дней мы уже изменились и изменили свою жизнь.

Женственность, сексуальность, отсутствие бесконечного самокопания и осознание - это то, что приходит к моим девочкам.



Вы пишете очень много в Директ просьб присоединиться, ведь вы решились.



Без нас вы уже пробовали, давайте с нами ❤️

Я женщина, которую хотят 🤗, - написала звезда.

"Женщина, которую хотят": Седокова показала мега-сексуальный образ instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала необработанное фото в купальнике.

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