"Особенное утро": Каменских показала фото в домашнем наряде
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Певица Настя Каменских, которая выходит на публику и появляется в клипах, надевая яркие провокационные наряды, порадовала поклонников уютным домашним аутфитом.
В Инстаграм звезда добавила фото, на котором позирует в бело-голубой пижаме, состоящей из футболки и шортиков.
В описании Каменских призналась, что любит утро субботы и считает его особенным.
Субботнее утро - особенное 💙
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Такое чувство, что время немного замедляется. И хочется подольше понежиться в кровати, неторопливо завтракать и долго пить кофе на свежем воздухе, мечтая о чём-то своём ☺️
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А как там ваше утречко? 🌞
Во сколько проснулись сегодня? - написала Каменских.
Ранее мы писали, что в Сеть попали фото “беременной“ Насти Каменских.
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