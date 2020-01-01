Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Особенное утро": Каменских показала фото в домашнем наряде

Комментариев: 0
Звезда позировала в футболке и шортах и поделилась впечатлениями от начала выходных.

"Особенное утро": Каменских показала фото в домашнем наряде
instagram.com/kamenskux

Читай также: “Какая грудь!“: Каменских показала новое видео из бассейна

Певица Настя Каменских, которая выходит на публику и появляется в клипах, надевая яркие провокационные наряды, порадовала поклонников уютным домашним аутфитом.

В Инстаграм звезда добавила фото, на котором позирует в бело-голубой пижаме, состоящей из футболки и шортиков.

В описании Каменских призналась, что любит утро субботы и считает его особенным. 

Субботнее утро - особенное 💙

Такое чувство, что время немного замедляется. И хочется подольше понежиться в кровати, неторопливо завтракать и долго пить кофе на свежем воздухе, мечтая о чём-то своём ☺️

А как там ваше утречко? 🌞
Во сколько проснулись сегодня? - написала Каменских.

"Особенное утро": Каменских показала фото в домашнем наряде
instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что в Сеть попали фото “беременной“ Насти Каменских.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, наряды звезд, звезды дома
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь