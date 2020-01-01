Звезда позировала в футболке и шортах и поделилась впечатлениями от начала выходных.

"Особенное утро": Каменских показала фото в домашнем наряде instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая выходит на публику и появляется в клипах, надевая яркие провокационные наряды, порадовала поклонников уютным домашним аутфитом.

В Инстаграм звезда добавила фото, на котором позирует в бело-голубой пижаме, состоящей из футболки и шортиков.

В описании Каменских призналась, что любит утро субботы и считает его особенным. Субботнее утро - особенное 💙

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Такое чувство, что время немного замедляется. И хочется подольше понежиться в кровати, неторопливо завтракать и долго пить кофе на свежем воздухе, мечтая о чём-то своём ☺️

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А как там ваше утречко? 🌞

Во сколько проснулись сегодня? - написала Каменских.

"Особенное утро": Каменских показала фото в домашнем наряде instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что в Сеть попали фото “беременной“ Насти Каменских.

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