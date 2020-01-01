"Легкая, требовательная": Винник рассекретил партнершу в "Танцах со звездами"
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Популярный украинский исполнитель Олег Винник, который стал первым участником 4 сезона проекта “Танцы со звездами“, рассекретил свою партнершу.
В Инстаграм артист выставил несколько снимков со звездным тренером - хореографом Аленой Шоптенко, которая несколько раз побеждала в проекте, в том числе в паре с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
В описании к фото Винник назвал Шоптенко требовательным тренером.
Знакомьтесь! Легкая, требовательна, ответственная @alena_shoptenko - моя партнерша на паркете @ tanci1plus1💃, - написал Винник.
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Фолловеры бурно отреагировали на такой тандем, расхвалив пару в комментариях:
- Неймовірна пара😍 Вже знаю фаворитів)
- Оооо суперррр!!! Шоптенко !!! Замечательный тренер!!!!!👏👏👏
- Красивая пара 🙈😍🔥 Удачи вам ✊🏻 Мы верим на победу 🏆🔥
- Очень ждём выпуска, уверена, будет бомба 😍😃
- Крутая танцовщица, крутой Артист, супер крутой тандем!❤️ Очень красиво и гармонично смотритесь!😍, - написали в Сети.
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