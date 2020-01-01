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"Легкая, требовательная": Винник рассекретил партнершу в "Танцах со звездами"

Спецтема: Танцы со звездами 2020
Комментариев: 0
Певец будет танцевать в проекте с хореографом Аленой Шоптенко.

"Легкая, требовательная": Винник рассекретил партнершу в "Танцах со звездами"
instagram.com/olegg.vynnyk

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Популярный украинский исполнитель Олег Винник, который стал первым участником 4 сезона проекта “Танцы со звездами“, рассекретил свою партнершу.

В Инстаграм артист выставил несколько снимков со звездным тренером - хореографом Аленой Шоптенко, которая несколько раз побеждала в проекте, в том числе в паре с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

В описании к фото Винник назвал Шоптенко требовательным тренером.

Знакомьтесь! Легкая, требовательна, ответственная @alena_shoptenko - моя партнерша на паркете @ tanci1plus1💃, - написал Винник.

"Легкая, требовательная": Винник рассекретил партнершу в "Танцах со звездами"
instagram.com/olegg.vynnyk

"Легкая, требовательная": Винник рассекретил партнершу в "Танцах со звездами"
instagram.com/olegg.vynnyk

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Фолловеры бурно отреагировали на такой тандем, расхвалив пару в комментариях:

  • Неймовірна пара😍 Вже знаю фаворитів)
  • Оооо суперррр!!! Шоптенко !!! Замечательный тренер!!!!!👏👏👏
  • Красивая пара 🙈😍🔥 Удачи вам ✊🏻 Мы верим на победу 🏆🔥
  • Очень ждём выпуска, уверена, будет бомба 😍😃
  • Крутая танцовщица, крутой Артист, супер крутой тандем!❤️ Очень красиво и гармонично смотритесь!😍, - написали в Сети.

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Теги: Олег Винник, Алена Шоптенко, Танцы со звездами
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Источник: IVONA)bigmir.net

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