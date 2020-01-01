Звезда повредила ногу и сорвала номер.

В экстремальном мини и слезами на глазах: Полякова пострадала во время концерта Пресс-служба

В экстремальном мини и слезами на глазах: Полякова пострадала во время концерта Пресс-служба

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Вчера 16 июля в Ботаническом саду им. Гришко в рамках большого праздничного концерта, посвящённого 15-летию «Светской жизни с Катериной Осадчей» Оля Полякова исполнила живую версию будущего сингла «Белый танец», которую совсем скоро представит своим слушателям в официальном формате.

В экстремальном мини и слезами на глазах: Полякова пострадала во время концерта Пресс-служба

Режиссёром одного из самых технически-сложных номеров выступил Герман Ненов. Сложность постановки заключалась не столько в исполнении композиции на абсолютно разных локациях, разделённых друг от друга приличной дистанцией, сколько количеством трюков, выполняемых Олей на хрупких конструкциях, а также большой технической группой, которая размещалась за кадром мизансцен.

В экстремальном мини и слезами на глазах: Полякова пострадала во время концерта Пресс-служба

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Так, во время выполнения одного из элементов Полякова сильно повредила ногу об раму стэди кама, близко работавшего оператора, и сорвала ноготь. Номер пришлось остановить. Для оказания первой медицинской помощи и местной анестезии раны медикам понадобилось всего 10 минут, после чего поп-дива вновь вышла на сцену и продолжила съёмку.

В экстремальном мини и слезами на глазах: Полякова пострадала во время концерта Пресс-служба

В рамках второго номера Оля Полякова исполнила свой неизменный хит «Эй, секундочку», чем вызвала небывалый восторг в звёздном партере.

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