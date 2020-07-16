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Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой

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Звезда с мужем и младшей дочерью посетила светское мероприятие .

Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой
Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой
instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская появилась на концерте, посвященном 15-летию программы “Светская жизнь“ с мужем и младшей дочерью. Фото и видео звезда выставила в Инстаграм. 

На них Ольга позирует в стильном белом платье-вышиванке с ярко-желтым орнаментом, а дополняют образ звезды объемная сумка и украшение на шее.

Младшая дочь Ольги и Виталия Борисюка выбрала для светской тусовки летнее короткое платье бледно-персикового цвета и маленькую сумку в тон.

Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой
Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой
instagram.com/olgasumska

Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой
Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой
instagram.com/olgasumska

Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой
Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой
instagram.com/olgasumska

Поздравляем @svitsketv с юбилеем! 15 лет на украинском ТВ! 🥂🤩, - подписала публикацию звезда.

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Фолловеры прокомментировали публикацию Ольги, похвалив красоту подросшей Ани.

  • Яка гарна Ваша дочечка)))👍🏾
  • Мамина доця! Очень похожа на вас, Оля, донечка ваша!👏👏👏👏😮
  • Яка красива Анюта! Молодість ніщо не перевершить 🌷
  • Олечка! Как всегда прекрасно выглядите!!!!😍
  • Ольга ви неймовірні ❤️
  • Красивые👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская устроила горячие съемки в неглиже. 

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Теги: Ольга Сумская, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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