Звезда с мужем и младшей дочерью посетила светское мероприятие .

Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская появилась на концерте, посвященном 15-летию программы “Светская жизнь“ с мужем и младшей дочерью. Фото и видео звезда выставила в Инстаграм.

На них Ольга позирует в стильном белом платье-вышиванке с ярко-желтым орнаментом, а дополняют образ звезды объемная сумка и украшение на шее.

Младшая дочь Ольги и Виталия Борисюка выбрала для светской тусовки летнее короткое платье бледно-персикового цвета и маленькую сумку в тон.

Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой instagram.com/olgasumska

Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой instagram.com/olgasumska

Какая красавица: Сумская показала фото с 18-летней дочкой instagram.com/olgasumska

Поздравляем @svitsketv с юбилеем! 15 лет на украинском ТВ! 🥂🤩, - подписала публикацию звезда.

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Фолловеры прокомментировали публикацию Ольги, похвалив красоту подросшей Ани.

Яка гарна Ваша дочечка)))👍🏾

Мамина доця! Очень похожа на вас, Оля, донечка ваша!👏👏👏👏😮

Яка красива Анюта! Молодість ніщо не перевершить 🌷

Олечка! Как всегда прекрасно выглядите!!!!😍

Ольга ви неймовірні ❤️

Красивые👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская устроила горячие съемки в неглиже.

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