Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Сердце сжимается": Екатерина Кухар рассказала о храме балетного искусства

Комментариев: 0
Екатерина Кухар показала за какой партой сидела в хореографическом училище.

Екатерина Кухар рассказала о храме балетного искусства
Екатерина Кухар рассказала о храме балетного искусства
Пресс-служба

Читай также: Надежда Мейхер станет участницей нового сезона “Танців з зірками“ на “1+1“

Недавно балерину Екатерину Кухар назначили и.о. директора Киевского государственного хореографического училища. Она прима-балерина Национальной оперы Украины, Народная артистка Украины и главное сама выпускница этого училища, которое закончила экстерном и с отличием, ныне будет передавать свой опыт подрастающему поколению. Приняв дела, Катерина описала положение дел на своей Instagram страничке, а также показала на видео за какой партой сидела.

Екатерина Кухар:

Друзья, совсем недавно вы поздравляли меня с вступлением в новую должность, а сегодня, окунувшись в ситуацию изнутри, хочу показать вам реальное положение дел...

Знаю, что некоторые из вас наверняка видели, как выглядят подобные учебные заведения в других странах и ярко вместе со мной прочувствуют этот контраст...

Эксплуатируемые ресурсы истощены! Тоскливые, унылые коридоры с успехом можно использовать для съёмки фильмов «Сталкер». Разбитые двери и окна... Мебель, которую закупали три десятилетия назад...

Когда проходишь по этим коридорам, сердце сжимается, а ведь в этих стенах маленькие нежные создания должны познавать мир прекрасного.

И если вы знакомы с теорией разбитых окон – то вы понимаете, что успех и перспективы зависят в том числе от элементарного порядка и окружающей нас среды.

Но несмотря на всю угрюмость училища, профессионалы своего дела продолжают успешно передавать свои знания подрастающему поколению.

Екатерина Кухар рассказала о храме балетного искусства
Екатерина Кухар рассказала о храме балетного искусства
Пресс-служба

Потому что опыт педагогов не приходит в упадок, а только приумножается!!! В отличии от материальной базы, которая разрушается слишком быстро!

Для меня Киевское государственное хореографическое училище – это храм балетного искусства.  Где готовят одних из лучших профессионалов своего дела, которые в последствии танцуют в лучших театрах мира и получают всемирное признание и славу.

Подобные учреждения держатся за счёт идейных, болеющих и любящих своё дело людей. Но одного энтузиазма и любви мало! Как цветок не может расти без воды и солнца, так и наши дети нуждаются в достойных условиях для развития и обучения! Для их цветения в будущем!

И не нужно говорить: «на наш век хватит»!

Уже не хватает!

Развитие - это постоянный процесс и труд.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар кардинально сменила имидж. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Екатерина Кухар, балет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь