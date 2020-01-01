"Сердце сжимается": Екатерина Кухар рассказала о храме балетного искусства

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Недавно балерину Екатерину Кухар назначили и.о. директора Киевского государственного хореографического училища. Она прима-балерина Национальной оперы Украины, Народная артистка Украины и главное сама выпускница этого училища, которое закончила экстерном и с отличием, ныне будет передавать свой опыт подрастающему поколению. Приняв дела, Катерина описала положение дел на своей Instagram страничке, а также показала на видео за какой партой сидела.

Екатерина Кухар:

Друзья, совсем недавно вы поздравляли меня с вступлением в новую должность, а сегодня, окунувшись в ситуацию изнутри, хочу показать вам реальное положение дел...

Знаю, что некоторые из вас наверняка видели, как выглядят подобные учебные заведения в других странах и ярко вместе со мной прочувствуют этот контраст...

Эксплуатируемые ресурсы истощены! Тоскливые, унылые коридоры с успехом можно использовать для съёмки фильмов «Сталкер». Разбитые двери и окна... Мебель, которую закупали три десятилетия назад...

Когда проходишь по этим коридорам, сердце сжимается, а ведь в этих стенах маленькие нежные создания должны познавать мир прекрасного.

И если вы знакомы с теорией разбитых окон – то вы понимаете, что успех и перспективы зависят в том числе от элементарного порядка и окружающей нас среды.

Но несмотря на всю угрюмость училища, профессионалы своего дела продолжают успешно передавать свои знания подрастающему поколению.

Екатерина Кухар рассказала о храме балетного искусства Пресс-служба

Потому что опыт педагогов не приходит в упадок, а только приумножается!!! В отличии от материальной базы, которая разрушается слишком быстро!

Для меня Киевское государственное хореографическое училище – это храм балетного искусства. Где готовят одних из лучших профессионалов своего дела, которые в последствии танцуют в лучших театрах мира и получают всемирное признание и славу.

Подобные учреждения держатся за счёт идейных, болеющих и любящих своё дело людей. Но одного энтузиазма и любви мало! Как цветок не может расти без воды и солнца, так и наши дети нуждаются в достойных условиях для развития и обучения! Для их цветения в будущем!

И не нужно говорить: «на наш век хватит»!

Уже не хватает!

Развитие - это постоянный процесс и труд.