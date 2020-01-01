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Самая красивая знаменитость выставила эффектное фото в купальнике

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Белла Хадид поделилась кадрами свежей рекламной фотосессии.

Самая красивая знаменитость выставила эффектное фото в купальнике
Самая красивая знаменитость выставила эффектное фото в купальнике
instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую в 2019 британские пластические хирурги назвали самой красивой знаменитостью, поразила новыми фото.

В Инстаграм Белла добавила несколько снимков, сделанных для рекламы новой коллекции купальников Calvin Klein. Хадид позирует стоя и лежа на спине, демонстрируя две эффектных модели - закрытый купальник с открытой спиной и зауженной зоной бикини, а также монокини с глубоким декольте. 

Новая работа для Calvin Klein Swim .20, - написала Белла.

Самая красивая знаменитость выставила эффектное фото в купальнике
Самая красивая знаменитость выставила эффектное фото в купальнике
instagram.com/bellahadid

Самая красивая знаменитость выставила эффектное фото в купальнике
Самая красивая знаменитость выставила эффектное фото в купальнике
instagram.com/bellahadid

Ранее мы писали, что Белла Хадид поразила снимками в бикини. 

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Теги: Белла Хадид, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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