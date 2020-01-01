Самая красивая знаменитость выставила эффектное фото в купальнике
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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую в 2019 британские пластические хирурги назвали самой красивой знаменитостью, поразила новыми фото.
В Инстаграм Белла добавила несколько снимков, сделанных для рекламы новой коллекции купальников Calvin Klein. Хадид позирует стоя и лежа на спине, демонстрируя две эффектных модели - закрытый купальник с открытой спиной и зауженной зоной бикини, а также монокини с глубоким декольте.
Новая работа для Calvin Klein Swim .20, - написала Белла.
Ранее мы писали, что Белла Хадид поразила снимками в бикини.
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