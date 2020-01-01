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Деми Роуз показала сочные прелести в откровенном мини

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Модель поразила Сеть новой эффектной фотосессией из Испании.

Деми Роуз показала сочные прелести в откровенном мини
Деми Роуз показала сочные прелести в откровенном мини
instagram.com/demirose

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Эпатажная британская модель Деми Роуз снова подразнила публику эффектными фото в наряде, подчеркнувшем ее фигуру.

В Инстаграм 25-летняя знаменитость выставила несколько снимков, сделанных на испанском курорте Ибаца. Деми позирует, прислонившись к дверному косяку у входа в таверну. Она одета в коротенькое облегающее платье с разводами на спине, которое акцентирует внимание на ее пышных ягодицах и груди. 

Волосы модели частично собраны в хвост на макушке. Образ Деми дополняют очки с желтыми стеклами. 

Женская ночь 💖 @prettylittlething, - подписала фото Деми.

Деми Роуз показала сочные прелести в откровенном мини
Деми Роуз показала сочные прелести в откровенном мини
instagram.com/demirose

Деми Роуз показала сочные прелести в откровенном мини
Деми Роуз показала сочные прелести в откровенном мини
instagram.com/demirose

Ранее мы писали, что Деми Роуз снялась в бикини из лоскутков.

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Теги: Деми Роуз, мини, модели, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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