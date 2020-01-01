Модель поразила Сеть новой эффектной фотосессией из Испании.

Деми Роуз показала сочные прелести в откровенном мини instagram.com/demirose

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Эпатажная британская модель Деми Роуз снова подразнила публику эффектными фото в наряде, подчеркнувшем ее фигуру.

В Инстаграм 25-летняя знаменитость выставила несколько снимков, сделанных на испанском курорте Ибаца. Деми позирует, прислонившись к дверному косяку у входа в таверну. Она одета в коротенькое облегающее платье с разводами на спине, которое акцентирует внимание на ее пышных ягодицах и груди.

Волосы модели частично собраны в хвост на макушке. Образ Деми дополняют очки с желтыми стеклами.

Женская ночь 💖 @prettylittlething, - подписала фото Деми.

Деми Роуз показала сочные прелести в откровенном мини instagram.com/demirose

Деми Роуз показала сочные прелести в откровенном мини instagram.com/demirose

Ранее мы писали, что Деми Роуз снялась в бикини из лоскутков.

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