Певица записала новое видео, на котором появилась около бассейна с надувным единорогом.

"Фигура отпад": Дорофеева в купальнике станцевала на камеру instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева очаровала Сеть новым домашним видео. Для Tiktok звезда записала веселый ролик, в котором станцевала около бассейна в красном купальнике. демонстрируя стройную фигуру.

Волосы Надя собрала в задорный высокий хвост.

В одном из кадров Дорофеева станцевала с розовым надувным кругом “единорог“.

Видео звезда продублировала в Инстаграм.

🌞👙🏝🕶summer vibes 🕶🏝👙🌞, - подписала видео Надя.

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Фолловеры отреагировали на видео в комментариях, похвалил фигуру и танец Нади:

@nadyadorofeeva Ну какой ты зайчик 🌸

В форме 🔥

Какой-то музыкальный месяц Франции у меня❤️

Пить кофе утром и видеть твой новый тик ток, поднимать этим себе настроение, то это уже войдёт в традицию скорее всего😂🙏🏻

Фигура отпад🤤❤

Красивая😍

Такая буся😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева подразнила Сеть снимками в прозрачном платье.

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