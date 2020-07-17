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"Фигура отпад": Дорофеева в купальнике станцевала на камеру

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Певица записала новое видео, на котором появилась около бассейна с надувным единорогом.

"Фигура отпад": Дорофеева в купальнике станцевала на камеру
instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева очаровала Сеть новым домашним видео. Для Tiktok звезда записала веселый ролик, в котором станцевала около бассейна в красном купальнике. демонстрируя стройную фигуру. 

Волосы Надя собрала в задорный высокий хвост.

В одном из кадров Дорофеева станцевала с розовым надувным кругом “единорог“.

Видео звезда продублировала в Инстаграм.

🌞👙🏝🕶summer vibes 🕶🏝👙🌞, - подписала видео Надя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌞👙🏝🕶summer vibes 🕶🏝👙🌞

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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Фолловеры отреагировали на видео в комментариях, похвалил фигуру и танец Нади:

  • @nadyadorofeeva Ну какой ты зайчик 🌸
  • В форме 🔥
  • Какой-то музыкальный месяц Франции у меня❤️
  • Пить кофе утром и видеть твой новый тик ток, поднимать этим себе настроение, то это уже войдёт в традицию скорее всего😂🙏🏻
  • Фигура отпад🤤❤
  • Красивая😍
  • Такая буся😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева подразнила Сеть снимками в прозрачном платье.

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