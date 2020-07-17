"Фигура отпад": Дорофеева в купальнике станцевала на камеру
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Певица Надя Дорофеева очаровала Сеть новым домашним видео. Для Tiktok звезда записала веселый ролик, в котором станцевала около бассейна в красном купальнике. демонстрируя стройную фигуру.
Волосы Надя собрала в задорный высокий хвост.
В одном из кадров Дорофеева станцевала с розовым надувным кругом “единорог“.
Видео звезда продублировала в Инстаграм.
🌞👙🏝🕶summer vibes 🕶🏝👙🌞, - подписала видео Надя.
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Фолловеры отреагировали на видео в комментариях, похвалил фигуру и танец Нади:
- @nadyadorofeeva Ну какой ты зайчик 🌸
- В форме 🔥
- Какой-то музыкальный месяц Франции у меня❤️
- Пить кофе утром и видеть твой новый тик ток, поднимать этим себе настроение, то это уже войдёт в традицию скорее всего😂🙏🏻
- Фигура отпад🤤❤
- Красивая😍
- Такая буся😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева подразнила Сеть снимками в прозрачном платье.
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