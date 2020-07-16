Певицы в шутку запели хит начало 2000-х и забыли слова.

"Нас не догонят": Кароль и Санина погнали под песню Тату instagram.com/the_hardkiss

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Украинские звезды Юлия Санина и Тина Кароль, которые не так давно записали дуэтом песню “Вільна“, долгое время возглавлявшую украинские чарты, вместе засветилась на концерте по случаю 15-летия программы “Светская жизнь“.

Обе звезды появились в эффектных образах - брючных костюмах и белых блузах с кружевом. Аутфит Юлии Саниной дополнила оригинальная прическа с укладкой волнами.

"Нас не догонят": Кароль и Санина погнали под песню Тату instagram.com/_fantina

За кулисами Кароль с Саниной сделали селфи и записали видео, в котором “погнали“ под хит 2000-х группы Тату. Видео появилась на странице фан-клуба Тины в Инстаграм.

Нас не догонят😂, - коротко подписали публикацию.

Ранее мы писали, что Тина Кароль похвасталась наградой от президента Украины.

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