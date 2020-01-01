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В прозрачном белье: 47-летняя "королева бурлеска" показала пикантное фото

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Легендарная американская артистка Дита фон Тиз снялась для рекламы нижнего белья.

В прозрачном белье: 47-летняя
В прозрачном белье: 47-летняя "королева бурлеска" показала пикантное фото
instagram.com/ditavonteese

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Известная американская фотомодель, певица, актриса шоу в стиле бурлеск  Дита фон Тиз (настоящее имя Хизер Рене Свит) поразила Сеть пикантным образом.

В Инстаграм 47-летняя звезда, которую называют “королевой бурлеска“, поделилась снимком, на котором позирует в комплекте прозрачного белого белья, чулках и высоких кожаных перчатках.

Дополнили образ украшение на голове из перьев и камней в стиле фильма “Хелло, Долли“ и босоножки на высоком каблуке с белым жемчугом.

В комментарии фон Тиз отметила, что съемка была сделана для рекламы белья в 2019-м.

Тоска по шоубизнесу в эти дни ... ⁣
В прошлом году нам посчастливилось попасть в Академию магических искусств #MagicCastle, чтобы снимать новейшее @ditavonteeselwear ✨🎩✨⁣

Отдыхая в баре из фильма «Привет, Долли», одетый в «Fiamma», стиль, названный в честь одной из моих самых любимых звезд @crazyhorseparis_official. ⁣

📷 @sanchezzalba, снятый в Голливуде на легендарной @magiccastleofficial ✨🎩✨ #magiccastle, - написала артистка.

В прозрачном белье: 47-летняя
В прозрачном белье: 47-летняя "королева бурлеска" показала пикантное фото
instagram.com/ditavonteese

Ранее мы писали, почему лучше не делать татуаж. 

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Теги: Дита фон Тиз, фото в белье, пикантное фото звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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