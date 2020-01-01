"Вы потрясающая": Фото супруги Монатика с глубоким декольте расхвалили в Сети
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Жена популярного исполнителя, танцора Дмитрия Монатика очаровала Сеть свежим фото.
В Инстаграм Ирина Монатик добавила кадр, для которого позировала в темно-синем платье с открытыми плечами и откровенным декольте. Наряд дополнил тонкий ремень на талии и массивное украшение на шее знаменитости.
Супер плодотворный день проходит в истинном восхищении гениальными создателями ...#ритм#живияктанцюєш #madewithloveandrhythm, - подписала фото Ирина.
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Фолловеры прокомментировали фото Ирины, наделав ей комплиментов:
- Ирочка, ты прекрасна, дорогая!❤️❤️❤️
- 😍😍😍😍Красивая Ирочка❤️☀️
- Ох как обниму сильно 🥰
- Ирина, Вы прекрасная и очеровательная!😍🌸🥰
- Очень, хороша😍😍
- Вау! Потрясающая вы 😍♥️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ирина Монатик показала шикарный букет цветов от мужа.
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