Ирина Монатик поделилась свежим снимком и позитивным комментарием .

"Вы потрясающая": Фото супруги Монатика с глубоким декольте расхвалили в Сети instagram.com/irinamonatik

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Жена популярного исполнителя, танцора Дмитрия Монатика очаровала Сеть свежим фото.

В Инстаграм Ирина Монатик добавила кадр, для которого позировала в темно-синем платье с открытыми плечами и откровенным декольте. Наряд дополнил тонкий ремень на талии и массивное украшение на шее знаменитости.

Супер плодотворный день проходит в истинном восхищении гениальными создателями ...#ритм#живияктанцюєш #madewithloveandrhythm, - подписала фото Ирина.

"Вы потрясающая": Фото супруги Монатика с глубоким декольте расхвалили в Сети instagram.com/irinamonatik

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Фолловеры прокомментировали фото Ирины, наделав ей комплиментов:

Ирочка, ты прекрасна, дорогая!❤️❤️❤️

😍😍😍😍Красивая Ирочка❤️☀️

Ох как обниму сильно 🥰

Ирина, Вы прекрасная и очеровательная!😍🌸🥰

Очень, хороша😍😍

Вау! Потрясающая вы 😍♥️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ирина Монатик показала шикарный букет цветов от мужа.

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