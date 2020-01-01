Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Вы потрясающая": Фото супруги Монатика с глубоким декольте расхвалили в Сети

Комментариев: 0
Ирина Монатик поделилась свежим снимком и позитивным комментарием .

"Вы потрясающая": Фото супруги Монатика с глубоким декольте расхвалили в Сети
instagram.com/irinamonatik

Читай также: Не удержала прелести: 19-летняя дочка Брежневой показала откровенный кадр

Жена популярного исполнителя, танцора Дмитрия Монатика очаровала Сеть свежим фото.

В Инстаграм Ирина Монатик добавила кадр, для которого позировала в темно-синем платье с открытыми плечами и откровенным декольте. Наряд дополнил тонкий ремень на талии и массивное украшение на шее знаменитости.

Супер плодотворный день проходит в истинном восхищении гениальными создателями ...#ритм#живияктанцюєш #madewithloveandrhythm, - подписала фото Ирина.

"Вы потрясающая": Фото супруги Монатика с глубоким декольте расхвалили в Сети
instagram.com/irinamonatik

Читай также: "Аж не узнал!": Секс-бомба Астафьева вызвала бурное обсуждение в Сети

Фолловеры прокомментировали фото Ирины, наделав ей комплиментов:

  • Ирочка, ты прекрасна, дорогая!❤️❤️❤️
  • 😍😍😍😍Красивая Ирочка❤️☀️
  • Ох как обниму сильно 🥰
  • Ирина, Вы прекрасная и очеровательная!😍🌸🥰
  • Очень, хороша😍😍
  • Вау! Потрясающая вы 😍♥️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ирина Монатик показала шикарный букет цветов от мужа. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ирина Монатик, декольте, наряды звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь