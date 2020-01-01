Звезда перекрасила волосы и снялась в откровенном наряде .

Блондинка в неглиже: 57-летняя Деми Мур сменила имидж и рассорила Сеть instagram.com/demimoore

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Суперзвезда Голливуда Деми Мур, которая во время карантина привлекала внимание фанатов тем, что самоизолировалась вместе со своим єкс-супругом Брюсом Уиллисом, кардинально сменила имидж.

В Инстаграм 57-летняя знаменитость выставила эффектные фото, на которых появилась в образе сексапильной блондинки.

Деми позирует с распущенными светлыми волосами в ночнушке и прозрачном халатике. В описании она пояснила, что преобразилась для новой роли.

Знакомьтесь с Линдой. из сериала #BraveNewWorld, который теперь транслируется на @peacocktv! - написала звезда.

Блондинка в неглиже: 57-летняя Деми Мур сменила имидж и рассорила Сеть instagram.com/demimoore

Блондинка в неглиже: 57-летняя Деми Мур сменила имидж и рассорила Сеть instagram.com/demimoore

Поклонники прокомментировали снимки, высказав мнение о новом образе Деми - кое-кто остался недовольным переменами:

Хм-хм... блондинка, это совершенно новая правда, я не знаю,нужна ли она мне

Ооооо она блондинка!

🔥🔥🔥

BraveNewWorld ждет нас. 🦚

ждет нас. 🦚 Теперь я тоже хочу посмотреть на героиню! ✨✨

Не фанат блондинки 💕, - написали в сети.

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