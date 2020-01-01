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Блондинка в неглиже: 57-летняя Деми Мур сменила имидж и рассорила Сеть

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Звезда перекрасила волосы и снялась в откровенном наряде .

Блондинка в неглиже: 57-летняя Деми Мур сменила имидж и рассорила Сеть
Блондинка в неглиже: 57-летняя Деми Мур сменила имидж и рассорила Сеть
instagram.com/demimoore

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Суперзвезда Голливуда Деми Мур, которая во время карантина привлекала внимание фанатов тем, что самоизолировалась вместе со своим єкс-супругом Брюсом Уиллисом, кардинально сменила имидж.

В Инстаграм 57-летняя знаменитость выставила эффектные фото, на которых появилась в образе сексапильной блондинки.

Деми позирует с распущенными светлыми волосами в ночнушке и прозрачном халатике. В описании она пояснила, что преобразилась для новой роли. 

Знакомьтесь с Линдой. из сериала #BraveNewWorld, который теперь транслируется на @peacocktv! - написала звезда.

Блондинка в неглиже: 57-летняя Деми Мур сменила имидж и рассорила Сеть
Блондинка в неглиже: 57-летняя Деми Мур сменила имидж и рассорила Сеть
instagram.com/demimoore

Блондинка в неглиже: 57-летняя Деми Мур сменила имидж и рассорила Сеть
Блондинка в неглиже: 57-летняя Деми Мур сменила имидж и рассорила Сеть
instagram.com/demimoore

Поклонники прокомментировали снимки, высказав мнение о новом образе Деми - кое-кто остался недовольным переменами:

  • Хм-хм... блондинка, это совершенно новая правда, я не знаю,нужна ли она мне
  • Ооооо она блондинка! 
  • 🔥🔥🔥
  • BraveNewWorld ждет нас. 🦚
  • Теперь я тоже хочу посмотреть на героиню! ✨✨
  • Не фанат блондинки 💕, - написали в сети.

Ранее мы писали, что Дашу Астафьеву не узнали на свежих фото.
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Теги: Деми Мур, смена имиджа, блондинка
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Источник: IVONA)bigmir.net

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