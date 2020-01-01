"Аж не узнал!": Секс-бомба Астафьева вызвала бурное обсуждение в Сети
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Певица, модель, актриса Даша Астафьева, за которой плотно закрепилась слава секс-бомбы украинского шоубиза, кардинально сменила имидж.
В Инстаграм звезда выставила несколько свежих фото, на которых позирует в ярких нарядах с оригинальной прической в стиле 80-х-90-хх. Даша укоротила волосы и ее кудри задорно торчат вверх.
В подписи Астафьева отметила, что в таком аутфите появилась в свежей видеоработе:
Я дивлюсь песня i вiдео зайшли...
#style @favoritki @boudoir_by_alinailina, - написала Даша.
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Кадры вызвали бурное обсуждение в Сети - прическу Даши даже сравнили с Медузой Горгоной:
- Свободу АнджелеДевис!
- Кто эта красотка?
- Та ты шо❤️🌟🌟
- прям возврат в детство - Територія А 94-95гг.))
- Подтвержденный
- Вот бы мне такую прическу😂, - написал Слава Демин
- Аж не узнал🔥🔥🔥
- FIRE FIRE🔥
- Это разве можно выдержать ❤️🖤
- Прическа-голова Гаргоны😁, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева похвасталась фигурой в бикини.
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