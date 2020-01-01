Певица выставила фото в ярких нарядах с оригинальной прической .

"Аж не узнал!": Секс-бомба Астафьева вызвала бурное обсуждение в Сети instagram.com/da_astafieva

Читай также: “Светлая и очень молодая“: Могилевская очаровала Сеть новыми фото

Певица, модель, актриса Даша Астафьева, за которой плотно закрепилась слава секс-бомбы украинского шоубиза, кардинально сменила имидж.

В Инстаграм звезда выставила несколько свежих фото, на которых позирует в ярких нарядах с оригинальной прической в стиле 80-х-90-хх. Даша укоротила волосы и ее кудри задорно торчат вверх.

В подписи Астафьева отметила, что в таком аутфите появилась в свежей видеоработе:

Я дивлюсь песня i вiдео зайшли...

#style @favoritki @boudoir_by_alinailina, - написала Даша.

"Аж не узнал!": Секс-бомба Астафьева вызвала бурное обсуждение в Сети instagram.com/da_astafieva

"Аж не узнал!": Секс-бомба Астафьева вызвала бурное обсуждение в Сети instagram.com/da_astafieva

"Аж не узнал!": Секс-бомба Астафьева вызвала бурное обсуждение в Сети instagram.com/da_astafieva

Читай также: "Подумаю": Холостячка Ксения Мишина примерила образ блондинки

Кадры вызвали бурное обсуждение в Сети - прическу Даши даже сравнили с Медузой Горгоной:

Свободу АнджелеДевис!

Кто эта красотка?

Та ты шо❤️🌟🌟

прям возврат в детство - Територія А 94-95гг.))

Подтвержденный

Вот бы мне такую прическу😂, - написал Слава Демин

Аж не узнал🔥🔥🔥

FIRE FIRE🔥

Это разве можно выдержать ❤️🖤

Прическа-голова Гаргоны😁, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева похвасталась фигурой в бикини.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.