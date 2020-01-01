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"Аж не узнал!": Секс-бомба Астафьева вызвала бурное обсуждение в Сети

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Певица выставила фото в ярких нарядах с оригинальной прической .

"Аж не узнал!": Секс-бомба Астафьева вызвала бурное обсуждение в Сети
instagram.com/da_astafieva

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Певица, модель, актриса Даша Астафьева, за которой плотно закрепилась слава секс-бомбы украинского шоубиза, кардинально сменила имидж.

В Инстаграм звезда выставила несколько свежих фото, на которых позирует в ярких нарядах с оригинальной прической в стиле 80-х-90-хх. Даша укоротила волосы и ее кудри задорно торчат вверх.

В подписи Астафьева отметила, что в таком аутфите появилась в свежей видеоработе:

Я дивлюсь песня i вiдео зайшли...
#style @favoritki @boudoir_by_alinailina, - написала Даша.

"Аж не узнал!": Секс-бомба Астафьева вызвала бурное обсуждение в Сети
instagram.com/da_astafieva

"Аж не узнал!": Секс-бомба Астафьева вызвала бурное обсуждение в Сети
instagram.com/da_astafieva

"Аж не узнал!": Секс-бомба Астафьева вызвала бурное обсуждение в Сети
instagram.com/da_astafieva

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Кадры вызвали бурное обсуждение в Сети - прическу Даши даже сравнили с Медузой Горгоной:

  • Свободу АнджелеДевис!
  • Кто эта красотка?
  • Та ты шо❤️🌟🌟
  • прям возврат в детство - Територія А 94-95гг.))
  • Подтвержденный
  • Вот бы мне такую прическу😂, - написал Слава Демин
  • Аж не узнал🔥🔥🔥
  • FIRE FIRE🔥
  • Это разве можно выдержать ❤️🖤
  • Прическа-голова Гаргоны😁, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева похвасталась фигурой в бикини.

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Теги: Даша Астафьева, смена имиджа
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Источник: IVONA)bigmir.net

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