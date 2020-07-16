Певица показала постройневшую фигуру и написал пост о влиянии мыслей на внешность.

"Фото для личного просмотра": Горячая Каменских снялась в откровенном белье instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских очаровала Сеть пикантным снимком в белье. В Инстаграм звезда добавила фото, на котором позирует в нюдовом комплекте, состоящем из кроп-топа и трусиков "танга". Распущенные волосы звезды зачесаны назад и выглядят влажными.

В описании к фото Каменских отметила, что на внешность влияют не только тренировки и бьюти-процедуры, но и внутреннее состояние человека, его настроение.

Согласны ли вы , что тело - это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка - это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя

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Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор - это в первую очередь проявления заботы о своём теле и здоровье 🤍

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И я стараюсь мотивировать и поддерживать вас на пути к вашему здоровому и спортивному телу 🥰 Именно поэтому я выкладываю в своём YouTube блоге разные тренировки, которые делаю всегда сама!

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Сегодня утром я как раз опубликовала ещё одну! 🤩 Это non-stop кардио, которое круто прокачивает все тело, делает его стройным и подтянутым!

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Начните каждое своё утро с любви к себе и с тренировки! Ссылка - в сторис.

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И напишите, если вам нравятся мои тренировки на YouTube. Если да - я буду продолжать их выкладывать ☺️- написала Каменских.

"Фото для личного просмотра": Горячая Каменских снялась в откровенном белье instagram.com/kamenskux

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Фолловеры похвалили фигуру и позитивный настрой Каменских, некоторых, правда, возмутила “откровенность“ снимка:

Настя ты отличный пример для нас всех, а твоя фигура хороший стимул стремиться к идеальным формам. Умница 😉🌺

Фігурка 😻😻🔥

Фотки такие для личного просмотра

Всегда восхищаюсь этой милой, знойной и прекрасной девушке🔥❤️🔥

Идеальная👍 Да ,я согласна с вашими словами😍

Молодец твой муж, что дают возможность увидеть твою сексуальную фигуру нам. Очень красиво выглидишь, генацвале. 😘 - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских рассекретила свое хобби.

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