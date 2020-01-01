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"Малышка София": Эпатажная Хаджипантели снялась топлес

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Эпатажная модель выставила полуголое фото и зарисовала на нем соски .

"Малышка София": Эпатажная Хаджипантели снялась топлес
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Известная греческая модель София Хаджипантели показала архивный кадр, на котором позировала топлес. Пикантным снимком звезда поделилась в Инстаграм. В кадре девушка позирует вполоборота к камере.

На ней - джинсы, подчеркнувшие округлые ягодицы. Верхняя часть корпуса полностью обнажена. Волосы модели опускаются на плечи мягкими волнами.

К слову, София закрасила на фото обнаженные соски.

Малышка София  🍼, - подписала снимок знаменитость.

"Малышка София": Эпатажная Хаджипантели снялась топлес
instagram.com/sophiahadjipanteli

Ранее мы писали, что София Хаджипантели показала фото с вызывающим макияжем.

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Теги: топлес, София Хаджипантели
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Источник: IVONA)bigmir.net

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