Рэпера Канье Уэста подозревают в расстройстве личности .

Муж Ким Кардашьян выбыл из предвыборной президентской гонки instagram.com/kanyew.est

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Супруг американской знаменитости Ким Кардашьян рэпер 43-летний Канье Уэст передумал участвовать в предвыборной президентской гонки менее чем через две недели после того, как изъявил желание побороться за пост главы государства.

Близкие Канье приписывают такие импульсивные решения обострению биполярного психического расстройства Уэста.

Об этом сообщает Intelligencer.

В издании отмечают, что после детального анализа можно сделать вывод о "несерьезности" подготовки Канье к президентской гонке, хотя, на первый взгляд, его намерения казались прочными, а лозунги - действенными.

Журналисты отмечают, что Вест сравнивал себя то с Богом, то с эксцентричным миллиардером Вилли Вонка из книги "Чарли и шоколадная фабрика". В обещаниях несостоявшегося претендента на пост главы государства США фигурировали то как страна, обретшая Царство небесное, то как придуманное африканское государство Ваканда из комиксов Marvel.

Так, журналисты делают вывод, что Вест все-таки попробует себя в президентской гонке, однако, перед этим, очевидно, пересмотрит предвыборную риторику:

Вест точно попытается баллотироваться в будущем. Дональд Трамп неоднократно намекал на свои президентские планы перед тем, как бесславно сошел на золотом эскалаторе в 2015 году. Амбиции Веста стать кандидатом в президенты должны быть более серьезными, чем его амбиции стать Вилли Вонка, - заключает Intelligencer.

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