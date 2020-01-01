Звезда показала, какие букеты из полевых цветов приносит домой.

"Флорист в деле": Каменских в откровенном наряде рассекретила свое хобби instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских не устает удивлять многогранностью своей натуры. В новом посте в Инстаграм звезда рассекретила необычное хобби. Оказывается, Каменских обожает собирать дикорастущие цветы и делать из них букеты.

Публикацию Настя дополнила фото, на котором позирует в топе и шортиках с целым рюкзачком цветов за спиной.

Флорист в деле. Часто после прогулки приношу собранные полевые цветы 🌼 Собираю их необычным способом - в рюкзачок 😄

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Маленькие и нежные, они создают особую атмосферу, когда делаешь из них разные композиции и украшаешь ими дом 😌Каждая наполняется особенным запахом лета, травы и чего-то совершенно необъяснимого▶️🌺💐, - написала Каменских.

"Флорист в деле": Каменских в откровенном наряде рассекретила свое хобби instagram.com/kamenskux

"Флорист в деле": Каменских в откровенном наряде рассекретила свое хобби instagram.com/kamenskux

"Флорист в деле": Каменских в откровенном наряде рассекретила свое хобби instagram.com/kamenskux

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