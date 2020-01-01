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"МастерШеф. Профессионалы-2": кто станет победителем

Спецтема: ТВ и телешоу
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Кто сможет удивить судей, покажет последнее испытание проекта. Трое из пяти участников попадут в суперфинал, где должны будут продемонстрировать все свое мастерство, чтобы стать заслуженным победителем второго сезона профессионалов - 18 июля в 19:00 на телеканале СТБ.

"МастерШеф. Профессионалы-2": кто станет победителем
Пресс-служба

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18 июля в субботу в 19:00 на телеканале СТБ состоится финальный двадцать первый выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы». Наконец-то все узнают имя победителя. Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Евгений Грибеник, Давид Даниелян и Владислав Ярмаков стали финалистами проекта. Но, чтобы попасть в тройку суперфиналистов, участникам нужно пройти еще одно испытание.

"МастерШеф. Профессионалы-2": кто станет победителем
Пресс-служба

В этот раз шефы будут готовить блюда из ингредиентов, которые использовали на кастинге.

Именно эти продукты дали им билет туда, где они находятся сейчас. Но они прошли большой путь, изменились и многому научились. Теперь могут показать совершенно другой уровень. Задачей будет приготовить из ингредиентов кастинга кардинально другое блюдо, - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

"МастерШеф. Профессионалы-2": кто станет победителем
Пресс-служба

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У Евгения были язычки ягненка с пюре из тыквы и цитрусовыми, пюре из батата и желе из тархуна. У Владислава – утиная грудка с обугленным бананом и зеленым птитимом. Эдуард готовил баклажан с йогуртом, маринованными грибами шиитаке и маш бобами. Давид делал каре ягненка с двумя видами пюре нуазет. Александр – куриные «трюфеля» с пеной из жженой цветной капусты с луком.

"МастерШеф. Профессионалы-2": кто станет победителем
Пресс-служба

Так как участники изменились за время проекта, то ингредиенты тоже могут меняться. Но к своему набору продуктов шефы могут добавить только один новый ингредиенты.

Ранее мы писали, чего бояться участники кулинарного шоу. 

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Теги: МастерШеф, кулинарное шоу, Эктор Хименес-Браво
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Источник: IVONA)bigmir.net

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