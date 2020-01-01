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90-летний Григорий Чапкис снова станет судьей популярного телешоу

Спецтема: ТВ и телешоу
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Григорий Чапкис во второй раз станет судьей "Танців з зірками" на "1 + 1" .

90-летний Григорий Чапкис снова станет судьей популярного телешоу
90-летний Григорий Чапкис снова станет судьей популярного телешоу
Пресс-служба

Читай также: “Танці з зірками 2020“: Стало известно имя второго судьи проекта

Вчера, 14 июля, в утреннем шоу «Сніданок з 1+1» стало известно, что в судейском составе нового сезона «Танців з зірками» звездных участников будет оценивать легенда украинского хореографии - Григорий Николаевич Чапкис.

90-летний Григорий Чапкис снова станет судьей популярного телешоу
90-летний Григорий Чапкис снова станет судьей популярного телешоу
Пресс-служба

Ведущие утреннего шоу Руслан Сеничкин и Неля Шовкопляс поделились приятной новостью со зрителями и отметили, что 90-летний Григорий Чапкис сегодня - старший судья среди адаптации формата шоу Strictly Come Dancing в мире.

Григорий Николаевич во второй раз будет занимать судейское кресло в шоу. В видеообращении, которое хореограф записал накануне, он поздравил всех зрителей телеканала со стартом четвертого сезона шоу и выразил свои ожидания:

Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон станет лучшим, еще ярче и более волнующим всех предыдущих. Этот праздник принесет нам радость встречи с интересными и талантливыми артистами - уже знакомыми вам и с новыми звездами, которые будут поражать своим искусством в новом сезоне шоу.

Григорий Николаевич Чапкис - самый опытный судья проекта. Свой первый танец будущий хореограф выполнил в 10 летнем возрасте, и с тех пор танец стал неотъемлемой частью его жизни. Сегодня за плечами Григория Чапкиса десятки лет танцевального опыта и сотни тысяч выполненных номеров на сцене. На девяносто первом году жизни он до сих пор преподает для студентов и при случае всегда повторяет, что танец - есть смысл его жизни. Для всей команды 1+1 media большая честь работать с легендарным хореографом.

90-летний Григорий Чапкис снова станет судьей популярного телешоу
90-летний Григорий Чапкис снова станет судьей популярного телешоу
Пресс-служба

Читай также: “Танці з зірками 2020“: Стало известно имя первого судьи нового сезона

Поэтому сейчас уже известны имена трех судей нового сезона, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, расскажут в эфире «Сніданку з 1 + 1». Уже совсем скоро станут известны имена звездных участников и ведущих нового четвертого сезона проекта.

Напомним, традиционно в шоу «Танці з зірками» принимают участие звездные пары. Они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows «1+1 Продакшн».

Премьера нового четвертого сезона «Танцев со звездами» состоится этой осенью на «1 + 1».

Ранее мы писали, что продюсер “Танцев со звездами“ рассекретил гонорары звезд за участие в проекте.

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Теги: Григорий Чапкис, Танцы со звездами
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Источник: IVONA)bigmir.net

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