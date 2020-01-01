"Ого, красиво как!": Мишель Андраде поразила Сеть необычным мейкапом "сафари"
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Певица Мишель Андраде поразила Сеть стильным мейкапом "сафари".
В Инстаграм 23-летняя артистка боливийского происхождения добавила два новых фото, на которых засветилась в светлой майке и с гладкой прической. Изюминкой образа стал необычный макияж с акцентом на глаза.
Хо как я давно хотела такой
S A F A R I мейк 🐆 Красивей интерпретации я еще не видела 🙈 (не будем скромничать) моя @daria_trego 💋 прочио богиняяя!!! - написала Мишель.
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Фолловеры прокомментировали фото и отметили, что им очень понравился мейкап Мишель:
- Это проооооооостооооо🔥🔥🔥🔥🔥
- Ого! Красиво очень
- 😍😍😍😍 Красоткаааа какая
- Ааааай😍😍😍😍
- Самая красивая и нежная !!!🌸🌸🌸
- Круто очень как 🔥🔥😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Мишель Андраде устроила тряску ягодицами под хит Потапа.
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