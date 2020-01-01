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"Ого, красиво как!": Мишель Андраде поразила Сеть необычным мейкапом "сафари"

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"Ого, красиво как!": Мишель Андраде поразила Сеть необычным мейкапом "сафари"
instagram.com/mishvirmish

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Певица Мишель Андраде поразила Сеть стильным мейкапом "сафари".

В Инстаграм 23-летняя артистка боливийского происхождения добавила два новых фото, на которых засветилась в светлой майке и с гладкой прической. Изюминкой образа стал необычный макияж с акцентом на глаза.

Хо как я давно хотела такой
S A F A R I мейк 🐆 Красивей интерпретации я еще не видела 🙈 (не будем скромничать) моя @daria_trego 💋 прочио богиняяя!!! - написала Мишель.

"Ого, красиво как!": Мишель Андраде поразила Сеть необычным мейкапом "сафари"
instagram.com/mishvirmish

"Ого, красиво как!": Мишель Андраде поразила Сеть необычным мейкапом "сафари"
instagram.com/mishvirmish

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Фолловеры прокомментировали фото и отметили, что им очень понравился мейкап Мишель:

  • Это проооооооостооооо🔥🔥🔥🔥🔥
  • Ого! Красиво очень
  • 😍😍😍😍 Красоткаааа какая
  • Ааааай😍😍😍😍
  • Самая красивая и нежная !!!🌸🌸🌸
  • Круто очень как 🔥🔥😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде устроила тряску ягодицами под хит Потапа. 

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Теги: Мишель Андраде, мейкап, макияж
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Источник: IVONA)bigmir.net

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