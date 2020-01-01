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"Даже не пишите": Остапчук показал загородный отдых с любимой

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Телеведущий запостил яркое фото, на котором его возлюбленная позировала в купальнике .

"Даже не пишите": Остапчук показал загородный отдых с любимой
instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий, шоумен, стендап-комик Владимир Остапчук похвастался яркими выходными с новой возлюбленной. В Инстаграм шоумен добавил снимок, сделанный в загородном комплексе на Обуховском шоссе Queen Country Club. 

В кадре Владимир позирует в шортах и шляпе, сидя на подстилке, расстеленной под деревьями. Перед телеведущим на коленках сидит его девушка - нотариус Кристина Горняк, одетая в купальник и широкополую соломенную шляпу. Влюбленные счастливо улыбаются. 

Если ваши выходные не похожи на эти, даже не пишите 😜, - отметил в публикации Остапчук.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук показал забавные фото с сыном.

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Теги: Владимир Остапчук, романы заезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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