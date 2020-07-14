Звезда позировала в купальнике и коротких шортах .

"Фигура - пушка": Лобода поразила Сеть пикантным нарядом instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода покорила поклонников стройной фигурой в пикантном наряде. В Инстаграм звезда добавила фото, на котором позирует в прозрачной майке-сетке, надетой на купальник, и коротеньких шортах.

Волосы звезды небрежно распушены, а дополняют образ крупные солнцезащитные очки.

Ты сам рисуешь свою жизнь!

Выбирай цвета ярче😊, - подписала фото Лобода.

"Добавьте красок": Лобода поразила Сеть пикантным нарядом instagram.com/lobodaofficialinstagram.com/lobodaofficial

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Фолловеры прокомментировали фото и отметили, что Светлана выглядит отдохнувшей:

Отдохнувшая Лободушка☀️😘😘😘 яркие огни танцпола)

Ярче некуда 😈

Ну что за красота?😭😍

вот это вы красота, каждый раз с ума сводите!!!!! 💓

Красотка ♥️ Фигура просто пушка👑🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Лобода показала свежие фото с младшей дочерью.

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