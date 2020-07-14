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"Фигура - пушка": Лобода поразила Сеть пикантным нарядом

Комментариев: 1
Звезда позировала в купальнике и коротких шортах .

"Фигура - пушка": Лобода поразила Сеть пикантным нарядом
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода покорила поклонников стройной фигурой в пикантном наряде. В Инстаграм звезда добавила фото, на котором позирует в прозрачной майке-сетке, надетой на купальник, и коротеньких шортах.

Волосы звезды небрежно распушены, а дополняют образ крупные солнцезащитные очки.

Ты сам рисуешь свою жизнь!
Выбирай цвета ярче😊, - подписала фото Лобода.

"Добавьте красок": Лобода поразила Сеть пикантным нарядом
instagram.com/lobodaofficialinstagram.com/lobodaofficial

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Фолловеры прокомментировали фото и отметили, что Светлана выглядит отдохнувшей:

  • Отдохнувшая Лободушка☀️😘😘😘 яркие огни танцпола)
  • Ярче некуда 😈
  • Ну что за красота?😭😍
  • вот это вы красота, каждый раз с ума сводите!!!!! 💓
  • Красотка ♥️ Фигура просто пушка👑🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Лобода показала свежие фото с младшей дочерью.

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Теги: Светлана Лобода, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.07.2020, 18:03
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ПРОКАЦАПСКАЯ ТВАРЬ!!!!!!!!!!!!!
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