"Какая грудь!": Каменских показала новое видео из бассейна
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Популярная певица Настя Каменских очаровала поклонников новым эффектным видео в ярком летнем образе. В Инстаграм звезда добавила ролик, снятый около бассейна. Каменских позирует в легком летнем платье с глубоким декольте и тонким поясом на талии.
Кадры из видео звезда разместила в обратном порядке: в ролике она выпрыгивает из бассейна в сухом платье и легким движением набрасывает шляпу и солнцезащитные очки.
Making an entrance 😏😎
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Как вам такое эффектное появление? - написала Каменских.
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Фолловеры отметили в комментариях, что им очень понравилось появление Насти - “сухой из воды“:
- 😂вот ведь красотка!сухая из воды выпрыгнула👍🥰
- Хорошо быть любимой,значит счастливой!🔥🔥🔥🤟🤟👏👌❤️❤️❤️❤️🍀🍀
- 🔥🔥🔥👍 классная!
- Крутая ,обожаю🔥🔥🔥
- Ваууу😍🤗
- Какая грудь и губки
- Ну агонь, Настя! - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Каменских поразила бюстом в откровенном наряде.
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