Звезда очаровала Сеть оригинальным роликом.

"Какая грудь!": Каменских показала новое видео из бассейна instagram.com/kamenskux

Читай также: “Как ей идет“: Пользователей Сети очаровало фото “беременной“ Насти Каменских

Популярная певица Настя Каменских очаровала поклонников новым эффектным видео в ярком летнем образе. В Инстаграм звезда добавила ролик, снятый около бассейна. Каменских позирует в легком летнем платье с глубоким декольте и тонким поясом на талии.

Кадры из видео звезда разместила в обратном порядке: в ролике она выпрыгивает из бассейна в сухом платье и легким движением набрасывает шляпу и солнцезащитные очки.

Making an entrance 😏😎

⠀

Как вам такое эффектное появление? - написала Каменских.

Читай также: Потап стал первым хип-хоп исполнителем, получившим звание “Заслуженного артиста“

Фолловеры отметили в комментариях, что им очень понравилось появление Насти - “сухой из воды“:

😂вот ведь красотка!сухая из воды выпрыгнула👍🥰

Хорошо быть любимой,значит счастливой!🔥🔥🔥🤟🤟👏👌❤️❤️❤️❤️🍀🍀

🔥🔥🔥👍 классная!

Крутая ,обожаю🔥🔥🔥

Ваууу😍🤗

Какая грудь и губки

Ну агонь, Настя! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских поразила бюстом в откровенном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.