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"Какая грудь!": Каменских показала новое видео из бассейна

Комментариев: 2
Звезда очаровала Сеть оригинальным роликом.

"Какая грудь!": Каменских показала новое видео из бассейна
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских очаровала поклонников новым эффектным видео в ярком летнем образе. В Инстаграм звезда добавила ролик, снятый около бассейна. Каменских позирует в легком летнем платье с глубоким декольте и тонким поясом на талии.

Кадры из видео звезда разместила в обратном порядке: в ролике она выпрыгивает из бассейна в сухом платье и легким движением набрасывает шляпу и солнцезащитные очки.

Making an entrance 😏😎

Как вам такое эффектное появление? - написала Каменских.

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Фолловеры отметили в комментариях, что им очень понравилось появление Насти - “сухой из воды“:

  • 😂вот ведь красотка!сухая из воды выпрыгнула👍🥰
  • Хорошо быть любимой,значит счастливой!🔥🔥🔥🤟🤟👏👌❤️❤️❤️❤️🍀🍀
  • 🔥🔥🔥👍 классная!
  • Крутая ,обожаю🔥🔥🔥
  • Ваууу😍🤗
  • Какая грудь и губки
  • Ну агонь, Настя! - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских поразила бюстом в откровенном наряде.

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Теги: Настя Каменских, видео, наряды звезд, бассейн
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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