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Редкий кадр: Молодая жена Виктора Павлика показала фото в купальнике

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Катя Репяхова выставила пляжное фото и написала о своем отношении к популярности и критике.

Редкий кадр: Молодая жена Виктора Павлика показала фото в купальнике
Редкий кадр: Молодая жена Виктора Павлика показала фото в купальнике
instagram.com/repyahovakate

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Жена украинского исполнителя Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова показала публике редкое фото в купальнике.

В Инстаграм девушка добавила снимок, на котором она позирует на лежаке в черном комплекте с шортиками и топом. Таким пляжным кадром Катя иллюстрировала пост о том, как их с Павликом жизнь выглядит со стороны. В частности, знаменитость отметила, что на их с Виктором пару СМИ частенько смотрит под разными углами, которые искажают реальную картину.

Историю нашей жизни с ВП можно преподнести под разными углами.

Логично, что люди впитывают все именно так, как подать информацию. Если в грязном паблике вышел грязный пост о нас, придут грязные люди на наши странички.
А если я даю рекламу у доброго блогера о необычной истории любви, соответсвенно и приходят добрые, светлые люди.

Но только анализирующие люди, побыв в моем блоге определенное количество времени, могут сделать вывод. В моих сторис наша настоящая жизнь, которая происходит с нами каждый день. Возможно, в интервью однажды можно быть не искренним (как некоторые считают), но быть не искренним каждый день в своем блоге - невозможно. Рано или поздно это станет заметным, - написала Екатерина.

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К слову, Репяхова отметила, что чужое мнение ее мало интересует и посоветовала людям, интересующимся чужими судьбами, сконцентрироваться на своей.

Я люблю себя за то, что мне абсолютно все равно, как выглядит моя жизнь со стороны и кто, что думает. Главное, какую правду знаю я и мой муж.

Кажется, наша история имеет полный букет противоречий, но поверьте так только кажется))
Ни одну судьбу или жизнь невозможно оценить по соц.сетям, по интервью, или по статьям в СМИ. Жизнь каждого из нас - это больше, чем заголовки на сайтах.

Лично я про свою жизнь могу вам рассказать далеко не все, потому как в ней могут фигурировать третьи лица, которые против разглашения информации, связанные с ними. И только уже поэтому общество не может полноценно оценивать, кто и что делает правильно или неправильно.

Если вам вдруг кажется, что вам виднее, как жить посторонним людям, - срочно избавляйтесь от этого качества и жить станет легче))), - написала Репяхова.

Редкий кадр: Молодая жена Виктора Павлика показала фото в купальнике
Редкий кадр: Молодая жена Виктора Павлика показала фото в купальнике
instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что Виктор Павлик обратился к больному сыну. 

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Теги: Екатерина Репяхова, фото в купальниках
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Источник: IVONA)bigmir.net

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