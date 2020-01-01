Звездные супруги проехались по туристическим местам и наделали атмосферных снимков .

В тоннеле любви: Комаров с женой поделились новыми яркими фото instagram.com/aakucherenko

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Популярный телеведущий, путешественник Дмитрий Комаров с супругой телеведущей, моделью Александрой Кучеренко продолжают путешествовать по Западной Украине и делиться яркими фото.

На этот раз в Инста-сториз Александры появились кадры из знаменитого тоннеля любви под Ровно, а также снимок, сделанный в Карпатах.

Супруги выбрали для поездки яркие куртки, которые делают фото еще более позитивными и красочными.

Как же теперь жить без гор? Нужно будет вернуться назад скоро, - подписала фото Саша.

В тоннеле любви: Комаров с женой поделились новыми яркими фото instagram.com/aakucherenko

В тоннеле любви: Комаров с женой поделились новыми яркими фото instagram.com/aakucherenko

Ранее мы писали, что Комаров с женой отправились в путешествие по Западной Украине.

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