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В тоннеле любви: Комаров с женой поделились новыми яркими фото

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Звездные супруги проехались по туристическим местам и наделали атмосферных снимков .

В тоннеле любви: Комаров с женой поделились новыми яркими фото
В тоннеле любви: Комаров с женой поделились новыми яркими фото
instagram.com/aakucherenko

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Популярный телеведущий, путешественник Дмитрий Комаров с супругой телеведущей, моделью Александрой Кучеренко продолжают путешествовать по Западной Украине и делиться яркими фото.

На этот раз в Инста-сториз Александры появились кадры из знаменитого тоннеля любви под Ровно, а также снимок, сделанный в Карпатах.

Супруги выбрали для поездки яркие куртки, которые делают фото еще более позитивными и красочными. 

Как же теперь жить без гор? Нужно будет вернуться назад скоро, - подписала фото Саша.

В тоннеле любви: Комаров с женой поделились новыми яркими фото
В тоннеле любви: Комаров с женой поделились новыми яркими фото
instagram.com/aakucherenko

В тоннеле любви: Комаров с женой поделились новыми яркими фото
В тоннеле любви: Комаров с женой поделились новыми яркими фото
instagram.com/aakucherenko

Ранее мы писали, что Комаров с женой отправились в путешествие по Западной Украине

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Теги: Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко, Карпаты, Ровно
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Источник: IVONA)bigmir.net

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