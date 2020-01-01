В тоннеле любви: Комаров с женой поделились новыми яркими фото
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Популярный телеведущий, путешественник Дмитрий Комаров с супругой телеведущей, моделью Александрой Кучеренко продолжают путешествовать по Западной Украине и делиться яркими фото.
На этот раз в Инста-сториз Александры появились кадры из знаменитого тоннеля любви под Ровно, а также снимок, сделанный в Карпатах.
Супруги выбрали для поездки яркие куртки, которые делают фото еще более позитивными и красочными.
Как же теперь жить без гор? Нужно будет вернуться назад скоро, - подписала фото Саша.
Ранее мы писали, что Комаров с женой отправились в путешествие по Западной Украине.
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