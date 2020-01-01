Актриса объяснила, почему дала согласие участвовать в реалити, и честно призналась, чего ждет от шоу .

"Готова посмотреть на мужчину": Мишина удивила признанием перед шоу "Холостячка" instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая в 2019-м стала победительницей популярного шоу “Танцы со звездами“, призналась, почему дала согласие участвовать в новом реалити “Холостячка“.

В Инстаграм актриса, которую часто в Сети называют самой красивой знаменитостью, опубликовала длинный пост о волнении в связи с будущим проектом. Ксения отметила, что искренне верит в то, что шоу может подарить ей судьбоносную встречу.

Холостячка❤️

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Чем ближе к старту проект, тем волнительнее мне становится. Знаю, часть из вас настроены скептически. Но я чувствую совсем иное...

Знаете, как часто бывает, что партнеры по съемочной площадке становятся партнерами по жизни? Почему считается, что встретить свою любовь в офисе, в клубе, в путешествии - нормально, а на романтическом реалити нереально?

А я верю! Я верю в то, что свою любовь можно встретить в любую секунду, в самом необычном месте. Я не живу ожиданием, стараюсь любить каждую минуту моей жизни и искренне верю в то, что если ко мне приходит такая возможность, я должна ее использовать, - написала Мишина.

"Готова посмотреть на мужчину": Мишина удивила признанием перед шоу "Холостячка" instagram.com/misha.k.ua

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Также Ксения призналась, что проект пришелся как раз кстати, после осознания, что она снова может пустить в свою жизнь мужчину.

Я знаю, что там, за поворотом нового проекта, не только телекамеры и привычный свет софитов, там еще будут люди. Люди, со своими живыми историями, ценностями, мечтами и страхами. Живые, настоящие, разные, но объединённые смелостью показать себя и свои чувства на всю страну.

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И я хочу увидеть их. Раньше я больше смотрела на себя, мне было важно получать, но как только я осознала, что готова посмотреть на мужчину, проект сам меня нашел. Так что, кто его знает?!

Конечно, для меня это тоже вызов со всех сторон, но я его принимаю. Впервые перед камерами я не стану играть, я буду искренней и максимально откровенной... Я буду искренней и открытой, потому что не вижу иного смысла идти в такое приключение. Я буду жить этот проект. Я смело откликаюсь на этот вызов, потому что мне уже очень хочется побыть слабой и нежной!❤️, - призналась Мишина.

"Готова посмотреть на мужчину": Мишина удивила признанием перед шоу "Холостячка" instagram.com/misha.k.ua

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