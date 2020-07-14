"Ты меня не тролль": Экс-супруга Потапа засветилась в образе Дорофеевой
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Бывшая супруга продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) - продюсер, совладелица лейбла Mozgi Ирина Горовая оригинально прорекламировала концерт группы “Время и стекло“, который состоялся вчера, 13 июля 2020, в Rixos.
В Инста-сториз Горовая выставила часть ролика группы на песню "Ты меня не тролль", в котором заменила в программе doublikat лицо Нади Дорофеевой - своим.
Так, Ирина выбрала кадры, где Надя позирует в эффектном красном платье, танцует в коротенькой шубке, а также делает массаж.
Кадры с лицом Горовой добавила себе в Сториз и Дорофеева, отреагировав множеством смеющихся смайлов.
Подошел ли Горовой образ Нади - можно увидеть ниже:
Ранее мы писали, что Ирина Горовая поразила нарядом на светской тусовке.
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