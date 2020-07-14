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"Ты меня не тролль": Экс-супруга Потапа засветилась в образе Дорофеевой

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Ирина Горовая оригинально напомнила о концерте Время и стекло.

"Ты меня не тролль": Экс-супруга Потапа засветилась в образе Дорофеевой
instagram.com/gorovaya_irina

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Бывшая супруга продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) - продюсер, совладелица лейбла Mozgi Ирина Горовая оригинально прорекламировала концерт группы “Время и стекло“, который состоялся вчера, 13 июля 2020, в Rixos.

В Инста-сториз Горовая выставила часть ролика группы на песню "Ты меня не тролль", в котором заменила в программе doublikat лицо Нади Дорофеевой - своим.

Так, Ирина выбрала кадры, где Надя позирует в эффектном красном платье, танцует в коротенькой шубке, а также делает массаж.

Кадры с лицом Горовой добавила себе в Сториз и Дорофеева, отреагировав множеством смеющихся смайлов.

Подошел ли Горовой образ Нади - можно увидеть ниже:

"Ты меня не тролль": Экс-супруга Потапа засветилась в образе Дорофеевой
instagram.com/gorovaya_irina

"Ты меня не тролль": Экс-супруга Потапа засветилась в образе Дорофеевой
instagram.com/gorovaya_irina

"Ты меня не тролль": Экс-супруга Потапа засветилась в образе Дорофеевой
instagram.com/gorovaya_irina

"Ты меня не тролль": Экс-супруга Потапа засветилась в образе Дорофеевой
instagram.com/gorovaya_irina

Горовая
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Ранее мы писали, что Ирина Горовая поразила нарядом на светской тусовке. 

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Теги: Ирина Горовая, пародия, Надя Дорофеева
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Источник: IVONA)bigmir.net

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