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Александр Педан выберет лучшего учителя физкультуры

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Известный телеведущий и лидер Спортивного движения JuniorZ сделает это во второй раз, однако впервые в рамках престижной национальной премии для учителей-новаторов.
Александр Педан выберет лучшего учителя физкультуры
Александр Педан выберет лучшего учителя физкультуры
Пресс-служба

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Организаторы ищут педагога, воспитывающего в детях любовь к здоровому образу жизни, спорту и физической активности, а также сознательное отношение к собственному здоровью.

Мы в ОО JuniorZ мечтаем и уже более 2 лет работаем над тем, чтобы мотивировать украинских учителей физкультуры проводить для школьников более интересные и разнообразные уроки, - говорит Александр Педан. - Чтобы дети могли выбирать для себя виды спорта и подвижные игры, которые нравятся и подходят под их физподготовку. Приятно, что наши старания заметны на всеукраинском уровне и приобщение к Global Teacher Prize Ukraine является подтверждением этому. Такая возможность без преувеличения - честь для JuniorZ. Верим, что для учителей физкультуры своя номинация в этой престижной образовательной премии также станет мотиватором для развития и совершенствования работы, ведь их труд часто бывает недооцененной. Учителя физкультуры крутые, поверьте, я знаю что говорю! И мы рады, что в этом году сможем наградить лучшего в рамках Global Teacher Prize Ukraine.

Александр Педан выберет лучшего учителя физкультуры
Александр Педан выберет лучшего учителя физкультуры

Команда ОО JuniorZ уже 2,5 года занимается изменением системы физкультуры в школах, популяризацией интересных видов спорта и подвижных игр среди детей и подростков. Основные принципы видов спорта, которые пропагандирует движение: бесконтактность, а не травматичность, гендерная доступность (все игры могут играть ребята вместе), инклюзивность. Для внедрения таких изменений тренеры, организаторы движения вместе с Александром Педаном объехали 19 городов Украины, провели тренинги для около 2000 учителей физкультуры и фестивали для более чем 10 000 детей.

В этом году по инициативе JuniorZ во второй раз будет выбираться лучший учитель физкультуры. В конце 2018 премию завоевали сразу два учителя из сел - Херсонской и Хмельницкой областей. Теперь это сделают в рамках престижной премии для учителей - Global Teacher Prize Ukraine.

Александр Педан выберет лучшего учителя физкультуры
Александр Педан выберет лучшего учителя физкультуры
Пресс-служба

Принять участие в номинации “Учитель физкультуры JuniorZ“ могут учителя физкультуры, спорта, плавание, гимнастики и хореографии, преподающих в общеобразовательных учебных заведениях. Благодаря Международному фонду социальной справедливости, который поддержал номинацию, победителя ждет недельная поездка в Германию с образовательной программой, например,посещение Олимпийского городка, знакомство со спортсменами и немецкой методикой школьного спортивного воспитания, а также денежная премия от ОО JuniorZ в размере 30 000 гривен .

 Мы счастливы объявить эту номинацию, ведь знаем, что школа будущего должна заботиться о гармоничном развитии - как интеллектуальном, так и физическом, - говорит глава “Освіторії“ и основательница Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин. - Физкультура - это не второстепенный предмет, которым можно пренебречь, а часто недооценена дисциплина, которая может с детства научить каждого украинца ценить здоровье, заботиться о себе и воспитывать характер. Для этого нужен правильный учитель! Учитель спорта - тот, кто имеет суперсилу показать ребенку радость от здорового и активного образа жизни, движения, танцев. Я уверена, что мы найдем и зажжем еще одну образовательную звезду - на этот раз, спортивную!

Подать заявку на участие или номинировать любимого учителя можно до 1 августа 2020 на сайте премии globalteacherprize.org.ua. Победителей определят 3 октября.

Ранее мы писали, что Александр Педан поделился планами на вторую половину лета.

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Теги: Александр Педан
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