Звезда сделала селфи на пляже и очаровала Сеть.

"Огонь!": 50-летняя Кетрин Зета-Джонс запостила фото в купальнике instagram.com/catherinezetajones

Читай также: “Роскошная“: Огневич поразила образом в откровенном белье и чулках

Голливудская звезда Кетрин Зета-Джонс порадовала поклонников горячим снимком в купальнике. Пляжное селфи 50-летняя актриса добавила в Инстаграм.

Супер-звезда позирует, сидя в плетеном кресле. В кадр попала верхняя часть ее темного купальника, украшенного декоративным элементом с камнями. Дополнили образ Кетрин темные очки в змеиной оправе и серьги средней величины.

Солнце вышло !!! ☀️Sunday, - подписала фото актриса.

"Огонь!": 50-летняя Кетрин Зета-Джонс запостила фото в купальнике instagram.com/catherinezetajones

Фолловеры Кетрин прищли в восторг от фото и назвали звезду в комментариях "секси", "огненной", "роскошной женщиной" и "красоткой на миллион".

Ранее мы писали, что Памела Андерсон завела Сеть пикантными фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.