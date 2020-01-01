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"Огонь!": 50-летняя Кетрин Зета-Джонс запостила фото в купальнике

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Звезда сделала селфи на пляже и очаровала Сеть.

"Огонь!": 50-летняя Кетрин Зета-Джонс запостила фото в купальнике
instagram.com/catherinezetajones

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Голливудская звезда Кетрин Зета-Джонс порадовала поклонников горячим снимком в купальнике. Пляжное селфи 50-летняя актриса добавила в Инстаграм.

Супер-звезда позирует, сидя в плетеном кресле. В кадр попала верхняя часть ее темного купальника, украшенного декоративным элементом с камнями. Дополнили образ Кетрин темные очки в змеиной оправе и серьги средней величины.

Солнце вышло !!! ☀️Sunday, - подписала фото актриса.

"Огонь!": 50-летняя Кетрин Зета-Джонс запостила фото в купальнике
instagram.com/catherinezetajones

Фолловеры Кетрин прищли в восторг от фото и назвали звезду в комментариях "секси", "огненной", "роскошной женщиной" и "красоткой на миллион". 

Ранее мы писали, что Памела Андерсон завела Сеть пикантными фото.

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Теги: Кетрин Зета-Джонс, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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