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"Секси-красотка": Седокова засветила грудь в пикантном наряде

Комментариев: 1
Звезда подчеркнула пышную грудь полупрозрачным бельем .

"Секси-красотка": Седокова засветила грудь в пикантном наряде
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова продолжает эпатировать публику откровенными нарядами. В Инстаграм экс-ВИА-гра добавила эффектные кадры, на которых засветилась в черном кружевном топе, к которому надела ярком болеро и широкие джинсы. Дополнили образ звезды высокая прическа и черные серьги-розы.

В кадре артистка сидит за барной стойкой, попивая Мартини.

Таким ярким фото Анна прорекламировала эффектный топ и сережки, расписав их цену и достоинства. 

Изучение иностранных языков, всегда было моим хобби. Я всегда учусь, ни минуточки не отдыхаю.

Вот, даже фото сделала во время тяжелого обучения. Я в любимом итальянском ресторане Carpaccio, с любимым lychee martini. Во мне Spaghetti alla vongole, на мне sexy red top.

Комплименты мужчин в подарок.
Love you ❤️, - написала Седокова. 

"Секси-красотка": Седокова засветила грудь в пикантном наряде
instagram.com/annasedokova

"Секси-красотка": Седокова засветила грудь в пикантном наряде
instagram.com/annasedokova

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Фолловеры в комментариях похвалили образ звезды и подчеркнули ее достоинства:

  • Топ очень красивый 🔥🔥🔥😂😂😂, - написал Янис Тимма.
  • Просто Секси-красотка!!🌸💚
  • 🌹🌹🌹 Очень красиво!
  • Лучше начать с родного языка)) чтобы мысли интересно излагать) пс серьги классные😍
  • На второй фотографии особо заметен итальянский язык 😉👍
  • Невероятная красота,что топ, что серьги 😍👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова призналась, за что полюбила Тимму.

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Теги: Анна Седокова, белье, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.07.2020, 11:59
Оценка:  0
гость
Тварь прокацапская!!!!!!!!!!!!!!
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