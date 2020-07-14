Звезда подчеркнула пышную грудь полупрозрачным бельем .

"Секси-красотка": Седокова засветила грудь в пикантном наряде instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова продолжает эпатировать публику откровенными нарядами. В Инстаграм экс-ВИА-гра добавила эффектные кадры, на которых засветилась в черном кружевном топе, к которому надела ярком болеро и широкие джинсы. Дополнили образ звезды высокая прическа и черные серьги-розы.

В кадре артистка сидит за барной стойкой, попивая Мартини.

Таким ярким фото Анна прорекламировала эффектный топ и сережки, расписав их цену и достоинства.

Изучение иностранных языков, всегда было моим хобби. Я всегда учусь, ни минуточки не отдыхаю.



Вот, даже фото сделала во время тяжелого обучения. Я в любимом итальянском ресторане Carpaccio, с любимым lychee martini. Во мне Spaghetti alla vongole, на мне sexy red top.



Комплименты мужчин в подарок.

Love you ❤️, - написала Седокова.

"Секси-красотка": Седокова засветила грудь в пикантном наряде instagram.com/annasedokova

"Секси-красотка": Седокова засветила грудь в пикантном наряде instagram.com/annasedokova

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Фолловеры в комментариях похвалили образ звезды и подчеркнули ее достоинства:

Топ очень красивый 🔥🔥🔥😂😂😂, - написал Янис Тимма.

Просто Секси-красотка!!🌸💚

🌹🌹🌹 Очень красиво!

Лучше начать с родного языка)) чтобы мысли интересно излагать) пс серьги классные😍

На второй фотографии особо заметен итальянский язык 😉👍

Невероятная красота,что топ, что серьги 😍👍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова призналась, за что полюбила Тимму.

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