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"Леся Хамелеоновна": Никитюк в облегающем наряде соблазнила Сеть

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Телеведущая показала эффектный кадр с оригинальной прической .

"Леся Хамелеоновна": Никитюк в облегающем наряде соблазнила Сеть
instagram.com/lesia_nikitukё

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Популярная телеведущая Леся Никитюк не устает поражать поклонников переменами имиджа и нарядов, подчеркивающих стройную фигуру знаменитости после интервального голодания.

На этот раз звезда показала на фото в Инстаграм необычный look в облегающем сине-голубом наряде а-ля хамелеон.

Леся позирует, прижавшись к бледно-голубой стене. Яркий образ телеведущей дополняет стильная прическа - высокая косица.

С сегодняшнего дня называйте меня Леся Хамелеоновна🦋, - написала телеведущая.

"Леся Хамелеоновна": Никитюк в облегающем наряде соблазнила Сеть
instagram.com/lesia_nikitukё

Чуть раньше Никитюк запостила фото в еще одном ярким аутфите - она засветилась в коротеньком облегающем платье с асимметричной юбкой.

"Леся Хамелеоновна": Никитюк в облегающем наряде соблазнила Сеть
instagram.com/lesia_nikitukё

Ранее мы писали, что Леся Никитюк рассмешила Сеть образом мочалки и пчелы. 

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Теги: Леся Никитюк, наряды звезд, фигура звезды
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Источник: IVONA)bigmir.net

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