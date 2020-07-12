Супруга устроила звезде прогулку на лимузине по ночной Одессе .

"Обалдел от счастья": Влад Яма показал яркие кадры с праздничной вечеринки instagram.com/vladyama_official

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Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Владислав Яма показал яркие кадры празднования своего 38-летия. Фото и видео танцовщик добавил в Инстаграм.

Вместе с супругой и гостями Влад прокатился в лимузине по ночной Одессе, танцуя под новый хит Монатика и Веры Брежневой "Вечериночка" и попивая шампанское. Судя по кадрам, дресс-кода как такового не было. Например, именинник праздновал в футболке с забавным принтом, джинсах и кроссовках, а вот его супруга Лилия надела на пати корсет и широкие брюки, а дополнила образ стильной сумочкой и броским чокером.

В описании Влад поблагодарил жену за чудесный праздник:

Любимая @liliya_yama, спасибо за Праздник!.🎉🎁😍 Я реально обалдел от счастья!..🤪 Сколько лет мы вместе, а Ты удивляешь всё больше!)😍😍😍 Друзья, спасибо каждому, мы разорвали Одессу!..🤗 Чуть не забыл: на последнем фото нога не моя, просто тоже красивая!.😉 @rybik @kattchuhriy @elena.pe4enie #вечериночка #деньрождения, - написал Яма.

"Обалдел от счастья": Влад Яма показал яркие кадры с праздничной вечеринки instagram.com/vladyama_official

"Обалдел от счастья": Влад Яма показал яркие кадры с праздничной вечеринки instagram.com/vladyama_official

Ранее мы писали, что жена Влада Ямы опубликовала постельное фото.

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