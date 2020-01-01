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Виктория Булитко родила?: Звезда добавила снимки с новорожденным ребенком

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Актриса Дизель шоу изумила Сеть свежими фото с коллегой по проекту и малышом .

Виктория Булитко родила?: Звезда добавила снимки с новорожденным ребенком
Виктория Булитко родила?: Звезда добавила снимки с новорожденным ребенком
instagram.com/bulitka

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Актриса Виктория Булитко наделала шума в Сети новыми фото с новорожденным ребенком.

В Инстаграм звезда “Дизель Шоу“ разместила несколько кадров, на которых появилась с коллегой по проекту Александром Бережком и младенцем в одеяльце. Артисты нежно целуются как влюбленная пара и по очереди держат ребенка на руках.

Ну, наконец-то)) - коротко подписала фото Булитко.

Виктория Булитко родила?: Звезда добавила снимки с новорожденным ребенком
Виктория Булитко родила?: Звезда добавила снимки с новорожденным ребенком
instagram.com/bulitka

Виктория Булитко родила?: Звезда добавила снимки с новорожденным ребенком
Виктория Булитко родила?: Звезда добавила снимки с новорожденным ребенком
instagram.com/bulitka

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Фолловеры пришли в недоумение и высказались в комментариях. Среди удивленных есть и коллеги Виктории - звезды шоубизнеса:

Что???? - написал телеведущий Владимир Остапчук.

Ого!Викуся,какая прекрасная новость!Ураааааа!Поздравляем,дорогая!💋💋💋, - написала актриса Ольга Сумская.

Лиде уже звонили спрашивали 😂😂😂👍🏻, - написал Евгения Сморигин из Дизель Шоу.

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Большинство фолловеров отметили, что не верят в происходящее и предположили, что на фото - кадры нового сериала.

  • Викуся,вы все втроём прекрасны💖💖💖
  • Я что-то пропустила,они женаты или как? Что происходит?😂
  • шипперы пары Саши и Вики вошли в чат 😂😂😂
  • Не поняла? Разъяснительную бригаду в студию😂🤣
  • Сколько я спала аа я одна не догоняю? Как? И вообще когда?😂👀
  • Съемки сериала “Выжить любой ценой“ зачем преувеличивать?😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко вспомнила о буллинге в школе. 

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Теги: Виктория Булитко, дети звезд, роды
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Источник: IVONA)bigmir.net

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