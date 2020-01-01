Виктория Булитко родила?:: Звезда добавила снимки с новорожденным ребенком
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Актриса Виктория Булитко наделала шума в Сети новыми фото с новорожденным ребенком.
В Инстаграм звезда "Дизель Шоу" разместила несколько кадров, на которых появилась с коллегой по проекту Александром Бережком и младенцем в одеяльце. Артисты нежно целуются как влюбленная пара и по очереди держат ребенка на руках.
Ну, наконец-то)) - коротко подписала фото Булитко.
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Фолловеры пришли в недоумение и высказались в комментариях. Среди удивленных есть и коллеги Виктории - звезды шоубизнеса:
Что???? - написал телеведущий Владимир Остапчук.
Ого!Викуся,какая прекрасная новость!Ураааааа!Поздравляем,дорогая!💋💋💋, - написала актриса Ольга Сумская.
Лиде уже звонили спрашивали 😂😂😂👍🏻, - написал Евгения Сморигин из Дизель Шоу.
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Большинство фолловеров отметили, что не верят в происходящее и предположили, что на фото - кадры нового сериала.
- Викуся,вы все втроём прекрасны💖💖💖
- Я что-то пропустила,они женаты или как? Что происходит?😂
- шипперы пары Саши и Вики вошли в чат 😂😂😂
- Не поняла? Разъяснительную бригаду в студию😂🤣
- Сколько я спала аа я одна не догоняю? Как? И вообще когда?😂👀
- Съемки сериала “Выжить любой ценой“ зачем преувеличивать?😂, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Виктория Булитко вспомнила о буллинге в школе.
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