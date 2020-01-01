Актриса Дизель шоу изумила Сеть свежими фото с коллегой по проекту и малышом .

Виктория Булитко родила?:: Звезда добавила снимки с новорожденным ребенком instagram.com/bulitka

Читай также: Не Дикусар: Виктория Булитко рассказала о своем возлюбленном

Актриса Виктория Булитко наделала шума в Сети новыми фото с новорожденным ребенком.

В Инстаграм звезда "Дизель Шоу" разместила несколько кадров, на которых появилась с коллегой по проекту Александром Бережком и младенцем в одеяльце. Артисты нежно целуются как влюбленная пара и по очереди держат ребенка на руках.

Ну, наконец-то)) - коротко подписала фото Булитко.

Виктория Булитко родила?:: Звезда добавила снимки с новорожденным ребенком instagram.com/bulitka

Виктория Булитко родила?:: Звезда добавила снимки с новорожденным ребенком instagram.com/bulitka

Читай также: На одной кухне: Остапчук случайно рассекретил личность новой пассии

Фолловеры пришли в недоумение и высказались в комментариях. Среди удивленных есть и коллеги Виктории - звезды шоубизнеса:

Что???? - написал телеведущий Владимир Остапчук.



Ого!Викуся,какая прекрасная новость!Ураааааа!Поздравляем,дорогая!💋💋💋, - написала актриса Ольга Сумская.



Лиде уже звонили спрашивали 😂😂😂👍🏻, - написал Евгения Сморигин из Дизель Шоу.

Читай также: "Танці з зірками 2019": Алексей Яровенко заявил, что хотел уйти из проекта

Большинство фолловеров отметили, что не верят в происходящее и предположили, что на фото - кадры нового сериала.

Викуся,вы все втроём прекрасны💖💖💖

Я что-то пропустила,они женаты или как? Что происходит?😂

шипперы пары Саши и Вики вошли в чат 😂😂😂

Не поняла? Разъяснительную бригаду в студию😂🤣

Сколько я спала аа я одна не догоняю? Как? И вообще когда?😂👀

Съемки сериала “Выжить любой ценой“ зачем преувеличивать?😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко вспомнила о буллинге в школе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.