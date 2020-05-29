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Супермодель Белла Хадид сверкнула фигурой в откровенном бикини

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Знаменитость показала карантинные фото .

Супермодель Белла Хадид сверкнула фигурой в откровенном бикини
Супермодель Белла Хадид сверкнула фигурой в откровенном бикини
instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид показала фигуру в откровенном купальнике. В Инстаграм знаменитость добавила подборку фото, на которых появилась в коричневом бикини и яркой бандане на голове.

Купальник подчеркнул стройность Беллы и даже частично обнажил ее "пикантные места".

29 мая 2020 г.
День 92 поиска души в этих деревьях 🍃, - подписала снимки Белла.

Супермодель Белла Хадид сверкнула фигурой в откровенном бикини
Супермодель Белла Хадид сверкнула фигурой в откровенном бикини
instagram.com/bellahadid

Супермодель Белла Хадид сверкнула фигурой в откровенном бикини
Супермодель Белла Хадид сверкнула фигурой в откровенном бикини
instagram.com/bellahadid

Супермодель Белла Хадид сверкнула фигурой в откровенном бикини
Супермодель Белла Хадид сверкнула фигурой в откровенном бикини
instagram.com/bellahadid

Супермодель Белла Хадид сверкнула фигурой в откровенном бикини
Супермодель Белла Хадид сверкнула фигурой в откровенном бикини
instagram.com/bellahadid

Ранее мы писали, что пышногрудая Мила Кузнецова показала загар в бикини.

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Теги: Белла Хадид, фото в бикини
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Источник: ivona)bigmir.net

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