Певица написала мотивационный пост и добавила фото, на котором видна ее пышная грудь .

"А кто полайкал за глаза?": Каменских с макси-декольте завела Сеть instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских не устает очаровывать поклонников не только творчеством, но и своей яркой внешностью, а также стройной спортивной фигурой. Каждое фото звезды становится предметом обсуждения в Сети и набирает множество лайков. Не стал исключением и свежий снимок Каменских, который она запостила в Инстаграм.

В кадре Настя сидит в беседке на фоне своего дома. Одета артистка в коротенький бежевый топик с глубоким вырезом на груди. Дополняют образ распущенные кудрявые волосы Каменских.

С началом новой недели ❤️

Я обожаю понедельники и ощущение обновления, которое он приносит.

Обожаю расписывать новые задачи. А потом, каждый вечер зачеркивать выполненные и радоваться, что становлюсь все ближе к своим целям ☺️

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А вы уже распланировали свою неделю? Кстати, вы делаете заметки в телефоне📱 или как я, ручкой в блокноте? 📒 - написала Настя Каменских.

"А кто полайкал за глаза?": Каменских с макси-декольте завела Сеть instagram.com/kamenskux

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Фолловеры прокомментировал фото, похвалив красоту Насти:

Я один тільки за очі лайк поклав???

Прекрасное фото 👍👍👍👍планы велики а бы времени хватило 👍👍👍👍всем удачи

Зайка такая

Солнышко☀️🥰🥰😻😻😻

Настенька ты супер🔥🔥🔥

Ты такая красивая, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фото из маминой деревни.

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