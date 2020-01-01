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"А кто полайкал за глаза?": Каменских с макси-декольте завела Сеть

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Певица написала мотивационный пост и добавила фото, на котором видна ее пышная грудь .

"А кто полайкал за глаза?": Каменских с макси-декольте завела Сеть
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских не устает очаровывать поклонников не только творчеством, но и своей яркой внешностью, а также стройной спортивной фигурой. Каждое фото звезды становится предметом обсуждения в Сети и набирает множество лайков. Не стал исключением и свежий снимок Каменских, который она запостила в Инстаграм.

В кадре Настя сидит в беседке на фоне своего дома. Одета артистка в коротенький бежевый топик с глубоким вырезом на груди. Дополняют образ распущенные кудрявые волосы Каменских.

С началом новой недели ❤️
Я обожаю понедельники и ощущение обновления, которое он приносит.
Обожаю расписывать новые задачи. А потом, каждый вечер зачеркивать выполненные и радоваться, что становлюсь все ближе к своим целям ☺️

А вы уже распланировали свою неделю? Кстати, вы делаете заметки в телефоне📱 или как я, ручкой в блокноте? 📒 - написала Настя Каменских. 

"А кто полайкал за глаза?": Каменских с макси-декольте завела Сеть
instagram.com/kamenskux

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Фолловеры прокомментировал фото, похвалив красоту Насти:

  • Я один тільки за очі лайк поклав???
  • Прекрасное фото 👍👍👍👍планы велики а бы времени хватило 👍👍👍👍всем удачи
  • Зайка такая
  • Солнышко☀️🥰🥰😻😻😻
  • Настенька ты супер🔥🔥🔥
  • Ты такая красивая, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала фото из маминой деревни.

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