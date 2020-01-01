Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото

Комментариев: 0
Семья путешественников попала на праздник авиации и засветилась в традиционных гуцульских нарядах .

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото
instagram.com/aakucherenko

Читай также: Дмитрий Комаров признался, что подарил молодой жене на годовщину свадьбы

Счастливые супруги - путешественник-телеведущий Дмитрий Комаров с женой телеведущей, моделью Александрой Кучеренко отправились в тур по Западной Украине. Яркие фото влюбленные добавили в Инстаграм.

Судя по хронологии снимков, пара начало свою поездку во Львове, где поучаствовала в празднике, посвященном Дню авиации и полетала на самолете.

Далее Дмитрий и Саша отправились в Карпаты, где примерили традиционные гуцульские наряды, полакомились местными блюдами и спустились на подъемнике горного курорта Буковель. 

Принять спонтанное решение, за полчаса собрать чемодан и рвануть во Львов? НЕ проблема✅ С @komarovmir возможно все! Активные и интересные выходные впереди)) # мандруйукраиною, - подписала снимки Александра.

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото
instagram.com/aakucherenko

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото
instagram.com/aakucherenko

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото
instagram.com/aakucherenko

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото
instagram.com/aakucherenko

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото
instagram.com/aakucherenko

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото
instagram.com/aakucherenko

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото
instagram.com/aakucherenko

Ранее мы писали, что жена Комарова очаровала Сеть купальским образом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь