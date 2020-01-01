Семья путешественников попала на праздник авиации и засветилась в традиционных гуцульских нарядах .

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото instagram.com/aakucherenko

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Счастливые супруги - путешественник-телеведущий Дмитрий Комаров с женой телеведущей, моделью Александрой Кучеренко отправились в тур по Западной Украине. Яркие фото влюбленные добавили в Инстаграм.

Судя по хронологии снимков, пара начало свою поездку во Львове, где поучаствовала в празднике, посвященном Дню авиации и полетала на самолете.

Далее Дмитрий и Саша отправились в Карпаты, где примерили традиционные гуцульские наряды, полакомились местными блюдами и спустились на подъемнике горного курорта Буковель.

Принять спонтанное решение, за полчаса собрать чемодан и рвануть во Львов? НЕ проблема✅ С @komarovmir возможно все! Активные и интересные выходные впереди)) # мандруйукраиною, - подписала снимки Александра.

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото instagram.com/aakucherenko

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото instagram.com/aakucherenko

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото instagram.com/aakucherenko

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото instagram.com/aakucherenko

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото instagram.com/aakucherenko

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото instagram.com/aakucherenko

"Путешествуем Гуцульщиной": Комаров с женой показали яркие фото instagram.com/aakucherenko

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