"Женская сила": Злата Огневич показала фото в эротическом белье

Звезда добавила пикантные снимки и написала о принятии себя .

Злата Огневич показала фото в эротическом белье instagram.com/zlata.ognevich

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Певица Злата Огневич показала пикантные фото в белье и написала о женском мироощущении. В Инстаграм звезда добавила несколько снимков, на которых появилась в кружевном бюстгальтере бледно-розового цвета, а также в прозрачном белье из красной сетки.

Такие яркие фото Злата добавила к посту о принятии своей сексуальности самой женщиной.

Женская сила в принятии себя и любви к каждой малейшей клетки. Знать, что ты- уникальна и неповторима. Жить, никому это не доказывая. Все, что вокруг- не погоня «кто скорее к финишу», а ощущение, с которым ты просыпаешься и засыпаешь 💙💙

Спасибо @thejerryheil @themaneken за песню # БОГИНЯ, которая стала манифестом людей, любящих и уважающих себя! 🙌🏾Мое тело мое дело! Будет так, как я захотела ... 💕 Аффирмация на сегодня!

@anabelarto_official, - написала Огневич.

Злата Огневич показала фото в эротическом белье instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич показала фото в эротическом белье instagram.com/zlata.ognevich

Ранее мы писали, что Злата Огневич очаровала Сеть пикантными фото.

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