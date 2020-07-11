"Сколько секса": Блондинка Могилевская записала видео в откровенном бикини
Читай также: Совсем другая: 44-летняя Могилевская стала платиновой блондинкой
Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в платиновый блонд, взбудоражила Сеть пляжным образом. В Инстаграм 44-летняя звезда выставила видео, на котором появилась в откровенном черном купальнике с вырезом, открывающим взору ее грудь.
Дополнила аутфит стильная черная кепка на распущенных светлых волосах. При записи ролика Наталья использовала маску с "вишенками" на лице.
Открываю пляжный сезон в @goodzonehotel ☀️ Ну и что, что поздно? 😀
Расскажите, кто уже успел отдохнуть? Где проводите жаркие выходные? - написала Могилевская.
Читай также: "Неоднозначно": Седокова засветила грудь и призналась, за что любит Тимму
Подписчики Натальи пришли в восторг от видео и назвали звезду мега-секси-чикой:
- Сколько секса 🔥🔥🧡
- 👏😍Наталочка,вам дуже гарно з білим кольором ,просто красотка🙌😍
- Наталья это Ваш цает волос;) однозначно
- Наташка очаровашка
- Красотка. Посмотрите, как цвет волос может изменить человека💋💋💋 Наташа Вам идёт этот образ. 👏👏👏, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Могилевская покорила Сеть свежими фото.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил