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"Сколько секса": Блондинка Могилевская записала видео в откровенном бикини

Комментариев: 2
Звезда открыла пляжный сезон и очаровала Сеть .

"Сколько секса": Блондинка Могилевская записала видео в откровенном бикини
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в платиновый блонд, взбудоражила Сеть пляжным образом. В Инстаграм 44-летняя звезда выставила видео, на котором появилась в откровенном черном купальнике с вырезом, открывающим взору ее грудь.

Дополнила аутфит стильная черная кепка на распущенных светлых волосах. При записи ролика Наталья использовала маску с "вишенками" на лице.

Открываю пляжный сезон в @goodzonehotel ☀️ Ну и что, что поздно? 😀

Расскажите, кто уже успел отдохнуть? Где проводите жаркие выходные? - написала Могилевская.

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Подписчики Натальи пришли в восторг от видео и назвали звезду мега-секси-чикой:

  • Сколько секса 🔥🔥🧡
  • 👏😍Наталочка,вам дуже гарно з білим кольором ,просто красотка🙌😍
  • Наталья это Ваш цает волос;) однозначно
  • Наташка очаровашка
  • Красотка. Посмотрите, как цвет волос может изменить человека💋💋💋 Наташа Вам идёт этот образ. 👏👏👏, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Могилевская покорила Сеть свежими фото. 

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Теги: Наталья Могилевская, купальник, пляж, блондинка
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.07.2020, 12:50
Оценка:  0
гость
Как отуже от не тошнит, от этих пережитков 1990-х, таких как эта профурсетка Могилевская и прочее. Эта старая одрябшая прошмандовки, реально уже никому нэ цикава мы тебя отпускаем, уйди сучка с эфира, блядво старое.
IrenaSH    13.07.2020, 11:49
Оценка:  0
IrenaSH
Страшненькая какая...
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