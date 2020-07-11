Звезда открыла пляжный сезон и очаровала Сеть .

"Сколько секса": Блондинка Могилевская записала видео в откровенном бикини instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская, которая недавно кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в платиновый блонд, взбудоражила Сеть пляжным образом. В Инстаграм 44-летняя звезда выставила видео, на котором появилась в откровенном черном купальнике с вырезом, открывающим взору ее грудь.

Дополнила аутфит стильная черная кепка на распущенных светлых волосах. При записи ролика Наталья использовала маску с "вишенками" на лице.

Открываю пляжный сезон в @goodzonehotel ☀️ Ну и что, что поздно? 😀



Расскажите, кто уже успел отдохнуть? Где проводите жаркие выходные? - написала Могилевская.

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Подписчики Натальи пришли в восторг от видео и назвали звезду мега-секси-чикой:

Сколько секса 🔥🔥🧡

👏😍Наталочка,вам дуже гарно з білим кольором ,просто красотка🙌😍

Наталья это Ваш цает волос;) однозначно

Наташка очаровашка

Красотка. Посмотрите, как цвет волос может изменить человека💋💋💋 Наташа Вам идёт этот образ. 👏👏👏, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Могилевская покорила Сеть свежими фото.

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