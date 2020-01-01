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Слава Каминская показала кадры с празднования дня рождения мамы

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Звезда запостила пляжные фото.
Слава Каминская показала кадры с празднования дня рождения мамы
Слава Каминская показала кадры с празднования дня рождения мамы
instagram.com/babaslavka

Украинская исполнительница и солистка “НеАнгелов“ Слава Каминская показала, как ее мама отметила день рождения. Звезда запостила праздничные кадры на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис.

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Судя по коротким видео, Тамара провела день рождения в кругу подруг, дочери и внуков на пикнике. Именинница и ее самые близкие люди отдохнули на пляже. В роликах дети играли на глюкофоне, а взрослые произносили душевные пожелания. 

Слава Каминская показала кадры с празднования дня рождения мамы
Слава Каминская показала кадры с празднования дня рождения мамы
скриншот

Слава Каминская показала кадры с празднования дня рождения мамы
Слава Каминская показала кадры с празднования дня рождения мамы
скриншот

Слава Каминская показала кадры с празднования дня рождения мамы
Слава Каминская показала кадры с празднования дня рождения мамы
скриншот

Кроме того, Слава опубликовала портретное фото мамы в своем аккаунте и добавила трогательное поздравление:

“Мамуля, девочка моя любимая ❤️ , с днём рождения 🥂“.

Мама Славы Каминской
Мама Славы Каминской
скриншот

Ранее Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: ivona)bigmir.net

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