Звезда запостила пляжные фото.

Украинская исполнительница и солистка “НеАнгелов“ Слава Каминская показала, как ее мама отметила день рождения. Звезда запостила праздничные кадры на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис.

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Судя по коротким видео, Тамара провела день рождения в кругу подруг, дочери и внуков на пикнике. Именинница и ее самые близкие люди отдохнули на пляже. В роликах дети играли на глюкофоне, а взрослые произносили душевные пожелания.

Слава Каминская показала кадры с празднования дня рождения мамы скриншот

Слава Каминская показала кадры с празднования дня рождения мамы скриншот

Слава Каминская показала кадры с празднования дня рождения мамы скриншот

Кроме того, Слава опубликовала портретное фото мамы в своем аккаунте и добавила трогательное поздравление:

“Мамуля, девочка моя любимая ❤️ , с днём рождения 🥂“.

Мама Славы Каминской скриншот

Ранее Слава Каминская похвасталась бассейном в квартире.

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