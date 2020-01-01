"Я бы женился": Даша Астафьева похвасталась фигурой в бикини
Популярная украинская исполнительница, актриса, модель и звезда Playboy Даша Астафьева показала, как выглядит ее фигура после нескольких месяцев карантина.
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На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала снимок с отдыха. На свежем кадре она продемонстрировала роскошные формы в золотистом бикини. Похоже, изоляция никак не повлияла на стройную фигуру Даши. Отметим, что на новом фото звезда появилась без макияжа.
“Пум-пу-ди-пум🧡 Не переключайтесь)“, - забавно подписала снимок Астафьева.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новый летний кадр исполнительницы:
- Какая красотка🔥, ммм
- Даша, всегда хорошо выглядишь.
- Вот как потом это забыть😜
- Ну, что за женщина? Я просто схожу с ума! До свидания разум и здравый смысл...💔
- Сразу видно, кто на карантине булочки не кушал 😋😋❤️❤️
- 🍒🍒🍒Вишенка🍒🍒🍒
- Пум пи дум ...Даша идёт на подиум!
- У Дашульки натуральная👏
- oleg.vienna
- Я б женився🌹
- Даша, Ви красуня, щастя Вам😍
Ранее Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами.
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