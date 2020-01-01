Певица показала, как выглядит ее тело после карантина.

"Я бы женился": Даша Астафьева похвасталась фигурой в бикини instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская исполнительница, актриса, модель и звезда Playboy Даша Астафьева показала, как выглядит ее фигура после нескольких месяцев карантина.

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На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала снимок с отдыха. На свежем кадре она продемонстрировала роскошные формы в золотистом бикини. Похоже, изоляция никак не повлияла на стройную фигуру Даши. Отметим, что на новом фото звезда появилась без макияжа.

“Пум-пу-ди-пум🧡 Не переключайтесь)“, - забавно подписала снимок Астафьева.

Даша Астафьева похвасталась фигурой в бикини скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новый летний кадр исполнительницы:

Какая красотка🔥, ммм

Даша, всегда хорошо выглядишь.

Вот как потом это забыть😜

Ну, что за женщина? Я просто схожу с ума! До свидания разум и здравый смысл...💔

Сразу видно, кто на карантине булочки не кушал 😋😋❤️❤️

🍒🍒🍒Вишенка🍒🍒🍒

Пум пи дум ...Даша идёт на подиум!

У Дашульки натуральная👏

oleg.vienna

Я б женився🌹

Даша, Ви красуня, щастя Вам😍

Ранее Даша Астафьева показала новые кадры с домашними любимцами.

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