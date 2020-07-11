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"Нелегко быть женой миллионера": Алла Костромичева раскрыла всю правду о своем браке

Комментариев: 6
Ведущая Нового канала дала откровенное интервью Маше Ефросининой и рассказала, с чем ей приходится мириться в браке.
Алла Костромичева раскрыла всю правду о своем браке
Алла Костромичева раскрыла всю правду о своем браке
Пресс-служба

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Украинская супермодель с мировым именем и ведущая проекта «Топ-модель по-украински», который успешно выпускает Новый канал, Алла Костромичева более пяти лет замужем за американцем итальянского происхождения Джейсоном Капоне. Они живут в центре Нью-Йорка и воспитывают сына Сальваторе. Казалось бы, не жизнь, а мечта. Но на самом деле все не так радужно. Чем Алле приходится постоянно жертвовать ради семьи, она рассказала во время интервью Маше Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность».

 На первом плане у него стоит материальное. Он карьерист и очень ориентирован на успех. Джейсон занимается финансами — берет частные компании в стагнации, находит инвесторов, выводит на новый уровень развития и получает бонус от будущей прибыли и процент акций. Он работает всегда, это тоже очень раздражает — какой бы ни был у нас откровенный разговор или интимный момент, он весь в работе. Может отложить телефон разве что на время секса, — призналась ведущая Нового канала.

Алла Костромичева раскрыла всю правду о своем браке
Алла Костромичева раскрыла всю правду о своем браке
Пресс-служба

Постоянная занятость супруга сначала не раздражала Аллу, даже наоборот. Но со временем все изменилось.

 Поначалу я этим восхищалась, потому что из прошлых отношений ушла именно из-за того, что мужчина не состоялся в профессиональном плане — ему со мной было некомфортно, так как я была успешнее. Поэтому хотела мужика, который зарабатывает больше меня и работает в органичной для него сфере, состоялся в ней, — говорит Алла. — Иногда мне хочется романтики и розовых соплей. Но я не могу изменить мужа, поэтому играю по его правилам. Если бы он постоянно не был занят работой, мы бы не жили в центре Нью-Йорка, мой ребенок не ходил бы в лучшую частную школу. Просто быть женой миллионера — это непросто.

Алла Костромичева раскрыла всю правду о своем браке
Алла Костромичева раскрыла всю правду о своем браке
Пресс-служба

Но и это еще не все трудности, с которыми мирится Алла ради счастливой семьи. Ведь даже миллионерам приходится как-то решать бытовые вопросы.

 А еще у него обсессивно-компульсивное расстройство, так что все вещи должны быть в идеальном порядке. Я отвоевала личное пространство, у меня есть маленький кабинет, но ему все равно важно, чтобы на моем столе был порядок, а у меня вечно творческий хаос. Наши отношения спасает домработница, которая приходит три раза в неделю и наводит порядок, — улыбается ведущая Нового канала.

Больше об отношениях с мужем, детстве в Крыму и минусах модельной работы — в интервью Аллы Костромичевой для YouTube-проекта Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность»: 

Ранее мы писали, что Алла Космотичева рассказала о характере мужа. 

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Теги: Алла Костромичева
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  11.07.2020, 16:32
Оценка:  0
гость
Расскажу реалии о дураках . Сейчас многие занимаются с персональными тренерами, пишут в сетях какой у них хороший тренер, а потом расхлёбывают проблемы со спиной и суставами.
гость  (аноним)  11.07.2020, 16:29
Оценка:  0
гость
Как эта курица общипанная может оценить что школа лучшая ? Такие смешные в своих выводах, и главное полное отсутствие понимание того, что выглядят идиотами.
гость  (аноним)  11.07.2020, 16:25
Оценка:  0
гость
Xyй на тебя. Она думает что кому-то интересно , что происходит с этой овцой. Сдохнет твой финансист от инфаркта в 50лет, а она сама от рака. И ребёнок инвалид останется сипотой лет в 10-15. Вы же по стереотипам живёте, вот и подохнете тоже по стереотипу.
PINKIPAU    11.07.2020, 15:52
Оценка:  +2
PINKIPAU
Милая, на хуя украинцам твои высосанные из пальца проблемы ??? С сантехником Васей, простым парнем, работягой, было бы проще)))).
ЗЕленомойский    11.07.2020, 15:51
Оценка:  +2
ЗЕленомойский
Слушай шалава,Ты выбрала эту проблему себе сама.
Ты вышла замуж за миллионера ( за деньги ),а не за человека.
Ты ни чем не отличаешься от проституток.
гость  (аноним)  11.07.2020, 15:51
Оценка:  +1
гость
АЛЛА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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