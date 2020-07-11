"Нелегко быть женой миллионера": Алла Костромичева раскрыла всю правду о своем браке

Ведущая Нового канала дала откровенное интервью Маше Ефросининой и рассказала, с чем ей приходится мириться в браке.

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Украинская супермодель с мировым именем и ведущая проекта «Топ-модель по-украински», который успешно выпускает Новый канал, Алла Костромичева более пяти лет замужем за американцем итальянского происхождения Джейсоном Капоне. Они живут в центре Нью-Йорка и воспитывают сына Сальваторе. Казалось бы, не жизнь, а мечта. Но на самом деле все не так радужно. Чем Алле приходится постоянно жертвовать ради семьи, она рассказала во время интервью Маше Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность».

На первом плане у него стоит материальное. Он карьерист и очень ориентирован на успех. Джейсон занимается финансами — берет частные компании в стагнации, находит инвесторов, выводит на новый уровень развития и получает бонус от будущей прибыли и процент акций. Он работает всегда, это тоже очень раздражает — какой бы ни был у нас откровенный разговор или интимный момент, он весь в работе. Может отложить телефон разве что на время секса, — призналась ведущая Нового канала.

Алла Костромичева раскрыла всю правду о своем браке Пресс-служба

Поначалу я этим восхищалась, потому что из прошлых отношений ушла именно из-за того, что мужчина не состоялся в профессиональном плане — ему со мной было некомфортно, так как я была успешнее. Поэтому хотела мужика, который зарабатывает больше меня и работает в органичной для него сфере, состоялся в ней, — говорит Алла. — Иногда мне хочется романтики и розовых соплей. Но я не могу изменить мужа, поэтому играю по его правилам. Если бы он постоянно не был занят работой, мы бы не жили в центре Нью-Йорка, мой ребенок не ходил бы в лучшую частную школу. Просто быть женой миллионера — это непросто.

Постоянная занятость супруга сначала не раздражала Аллу, даже наоборот. Но со временем все изменилось.

Алла Костромичева раскрыла всю правду о своем браке Пресс-служба

А еще у него обсессивно-компульсивное расстройство, так что все вещи должны быть в идеальном порядке. Я отвоевала личное пространство, у меня есть маленький кабинет, но ему все равно важно, чтобы на моем столе был порядок, а у меня вечно творческий хаос. Наши отношения спасает домработница, которая приходит три раза в неделю и наводит порядок, — улыбается ведущая Нового канала.

Но и это еще не все трудности, с которыми мирится Алла ради счастливой семьи. Ведь даже миллионерам приходится как-то решать бытовые вопросы.

Больше об отношениях с мужем, детстве в Крыму и минусах модельной работы — в интервью Аллы Костромичевой для YouTube-проекта Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность»:



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