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Александр Педан признался, решится ли на заграничный отпуск

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Ведущий реалити "Эксы" и судья шоу "Хто зверху?" (Новый канал) поделился планами на вторую половину лета.
Александр Педан признался, решится ли на заграничный отпуск
Александр Педан признался, решится ли на заграничный отпуск
Пресс-служба

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Уже не первый год Александр Педан вместе с семьей выезжает на лето за город. Семья снимает дом и проводит почти все время на природе.

 У нас там есть и озеро, и бассейн, – рассказывает ведущий реалити "Эксы" и судья шоу "Хто зверху?" – проектов, которые не один год с успехом показывает Новый канал. – Вокруг много детей, поэтому Лере и Марику есть, с кем и пообщаться и поиграть.

Александр Педан признался, решится ли на заграничный отпуск
Александр Педан признался, решится ли на заграничный отпуск
Пресс-служба

Также Александр Педан рассказал, что не рискнет отправиться за границу. Остаток лета они с семьей проведут за городом. К ним уже приезжала мама жены, а совсем скоро наведается погостить и мама телеведущего.

 Ей у нас даже лучше, чем в санатории, куда я всегда ее отправлял, – с улыбкой говорит Александр Педан. – Здесь она на свежем воздухе постоянно. Да еще и получает положительные эмоции от общения с внуками.

А для тех, кто не может высидеть все лето дома, ведущий Нового канала рекомендует попутешествовать по стране. Одно из самых интересных мест, по его мнению, – Вилково Одесской области.

 Уже все, наверное, слышали, что Вилково называют украинской Венецией, – рассказывает Александр Педан. – Это уникальное место – непопсовое и пока не очень дорогое. Советую посетить островок "нулевого" километра, где река Дунай впадает в Черное море. Это заповедник, поэтому там можно увидеть пеликанов и других редких птиц. Также съездите на дегустацию в винодельню "Колонист" и обязательно попробуйте дунайскую селедочку.

Ранее мы писали, почему Александр Педан не любил "Хто зверху?",

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Теги: Александр Педан
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