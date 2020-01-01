Лилия Яма забавно поздравила мужа с днем рождения, опубликовав постельное фото

10 июля Владу Яме исполняется 38 лет.

В пятницу, 10 июля, известный украинский хореограф, судья проекта “Танці з зірками“ Влад Яма отмечает 38-й день рождения. Жена танцора, Лилия Яма показала в соцсети первые праздничные снимки.

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Лилия опубликовала фотографию, на которой полуобнаженный именинник лежит в постели с подарками. В руках Влад держит коробку в подарочной упаковке, букет синих цветом и воздушные шарики.

С днем рождения Влад! Люблю твою счастливую мордочку“, - забавно подписала кадр жена танцора.

Лилия Яма забавно поздравила мужа с днем рождения скриншот

Лилия Яма забавно поздравила мужа с днем рождения скриншот

Лилия Яма забавно поздравила мужа с днем рождения скриншот

Напомним, ранее Влад Яма с женой показали романтическое видео из Львова.

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