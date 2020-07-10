Ксения Мишина призналась, общается ли ее 8-летний сын со своим отцом

Актриса призналась, что была избита отцом своего ребенка.

Известная украинская актриса, звезда сериала “Крепостная“, победительница “Танцев со звездами 2019“ и главная героиня нового шоу “Холостячка“ Ксения Мишина приняла участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

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В разговоре с ведущим Славой Деминым 31-летняя знаменитость вспомнила о болезненных отношениях с бывшим возлюбленным и отцом ее сына Платона. Звезда призналась, что однажды после расставания мужчина заявился к ней домой и и ни за что спустил ее с лестницы.

“Мой бывший после расставания спустя 4 года появился, спустил меня с лестницы, непонятно за что. Я спросила только, помнит ли он, как меня зовут. Я не понимала, зачем? Что это такое было?“ – поделилась Мишина.

Кинозвезда добавила, что бывший возлюбленный не общается с 8-летним сыном так, как его лишили родительских прав.

“Сейчас этого человека нет в моей жизни и жизни нашего сына. Если он появится, то сможет общаться с ребенком только тогда, когда сын сможет принимать самостоятельные решения“, – заявила Ксения.

Напомним, ранее Ксения Мишина показала яркие фото со дня рождения.

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