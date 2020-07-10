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"Не хуже Тосканы": Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину

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Звездная пара прогулялась возле Свиржского замка.
"Не хуже Тосканы": Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину
"Не хуже Тосканы": Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину
instagram.com/kosadcha

Известные украинские ведущие, звезды канала 1+1, супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают путешествовать по городам Украины. Так, на днях пара посетила Львовскую область.

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На своих страницах в Инстаграм Катя и Юрий поделились живописными фотографии возле Свиржского замка, который находится в селе Свирж в Перемышлянском районе. В описании к кадрам Осадчая заявила, что Львовщина ни чем не хуже, чем итальянская Тоскана.

“Моя найкрасивіша країна! Цьго літа відкриваємо по новому для себе Україну, Львівщина ні чим не гірша за Тоскану ❤️“, - написала ведущая.

Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину
Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину
скриншот

Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину
Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину
скриншот

Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину
Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину
скриншот

Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину
Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину
скриншот

А Гобрунов добавил, что в Свиржском замке проходили съемки знаменитого фильма “Д’Артаньян и три мушкетера“.

“Свірський замок.15-17 ст. Тут до речі знімали Дартаньяна і трьох мушкетерів!“, - поделился Юрий.

Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину
Осадчая и Горбунов похвастались поездкой на Львовщину
скриншот

Ранее Юрий Горбунов показал, как управляет яхтой.

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Теги: Львов, Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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Источник: ivona)bigmir.net

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гость  (аноним)  10.07.2020, 20:26
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