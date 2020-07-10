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Влад Яма очаровал Сеть трогательной фотосессией с женой и 5-летним сыном

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Звездная семья позировала в центре Львова.
Влад Яма очаровал Сеть трогательной фотосессией с женой и 5-летним сыном
Влад Яма очаровал Сеть трогательной фотосессией с женой и 5-летним сыном

В пятницу, 10 июля, известный украинский хореограф, участник и судья “Танців з зірками“ Влад Яма отмечает 38-й день рождения. Накануне праздника артист решил показать, что для него является самым важным достижением в жизни.

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Так, на своей странице в Инстаграм Яма опубликовал несколько ярких кадров из семейной фотосессии. На снимках именинник весело проводит время в центре Львова с женой Лилией и 5-летним сыном Леоном. 

“Сім‘я - моє найбільше досягнення!..🧡🧡🧡“, - подписал один из кадров Влад.

Влад Яма с женой и 5-летним сыном
Влад Яма с женой и 5-летним сыном
скриншот

Влад Яма с женой и 5-летним сыном
Влад Яма с женой и 5-летним сыном
скриншот

Супруга танцора также разместила в своем аккаунте несколько кадров и поделилась впечатлениями от поездки во Львов.

“Мы провели на прошлой неделе незабываемые дни во Львове. Было время познакомиться с ним ближе и полюбить его. Подружиться с такими атмосферными улочками и живописными монументами.🥰😍 И какое счастье, что мы познакомились с @nadiasobchuk и сделали эти тёплые и красивые кадры“, - написала Лилия Яма.

Влад Яма с женой и 5-летним сыном
Влад Яма с женой и 5-летним сыном
скриншот

Влад Яма с женой и 5-летним сыном
Влад Яма с женой и 5-летним сыном
скриншот

Напомним, ранее Влад Яма с женой показали романтическое видео из Львова.

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Теги: Влад Яма
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.07.2020, 12:52
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гость
в чем "звездность" окатыша?
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