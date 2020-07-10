Влад Яма очаровал Сеть трогательной фотосессией с женой и 5-летним сыном

Звездная семья позировала в центре Львова.

В пятницу, 10 июля, известный украинский хореограф, участник и судья “Танців з зірками“ Влад Яма отмечает 38-й день рождения. Накануне праздника артист решил показать, что для него является самым важным достижением в жизни.

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Так, на своей странице в Инстаграм Яма опубликовал несколько ярких кадров из семейной фотосессии. На снимках именинник весело проводит время в центре Львова с женой Лилией и 5-летним сыном Леоном.

“Сім‘я - моє найбільше досягнення!..🧡🧡🧡“, - подписал один из кадров Влад.

Влад Яма с женой и 5-летним сыном скриншот

Влад Яма с женой и 5-летним сыном скриншот

Супруга танцора также разместила в своем аккаунте несколько кадров и поделилась впечатлениями от поездки во Львов.

“Мы провели на прошлой неделе незабываемые дни во Львове. Было время познакомиться с ним ближе и полюбить его. Подружиться с такими атмосферными улочками и живописными монументами.🥰😍 И какое счастье, что мы познакомились с @nadiasobchuk и сделали эти тёплые и красивые кадры“, - написала Лилия Яма.

Влад Яма с женой и 5-летним сыном скриншот

Влад Яма с женой и 5-летним сыном скриншот

Напомним, ранее Влад Яма с женой показали романтическое видео из Львова.

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