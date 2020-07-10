"Топим жир": Рэперша Alyona Alyona показала, как похудела за месяц

Артистка пообещала фанам сбросить 29 килограмм за год.

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) похвасталась первыми результатами похудения. 14 июня артистка отпраздновала 29-летие. А на следующий день заявила фанам, что решила бросить себе вызов и похудеть за год на 29 килограмм. Начальный вес знаменитости - 127,5 килограмм.

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На своей странице в Инстаграм певица опубликовала фото, где продемонстрировала фигуру через месяц после начала тренировок, однако новый вес не рассекретила. Alyona Alyona призналась, что сейчас с ней занимаются диетолог и тренер.

“‼️ТОПИМО ЖИР‼️ 15 червня, після свого дня народження я встала на ваги і побачила цифру в 127,5 кілограмів! І тоді вирішила за рік схуднути на 29 кг💪🏻 Вже майже місяць як я знайшла дієтолога та тренера та маю перші результати😏“, - написала Alyona Alyona.

Рэперша Alyona Alyona показала, как похудела за месяц скриншот

Напомним, ранее Alyona Alyona призналась в любви культовому музыканту.

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