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"Топим жир": Рэперша Alyona Alyona показала, как похудела за месяц

Комментариев: 3
Артистка пообещала фанам сбросить 29 килограмм за год.
"Топим жир": Рэперша Alyona Alyona показала, как похудела за месяц
"Топим жир": Рэперша Alyona Alyona показала, как похудела за месяц
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) похвасталась первыми результатами похудения. 14 июня артистка отпраздновала 29-летие. А на следующий день заявила фанам, что решила бросить себе вызов и похудеть за год на 29 килограмм. Начальный вес знаменитости - 127,5 килограмм.

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На своей странице в Инстаграм певица опубликовала фото, где продемонстрировала фигуру через месяц после начала тренировок, однако новый вес не рассекретила. Alyona Alyona призналась, что сейчас с ней занимаются диетолог и тренер. 

“‼️ТОПИМО ЖИР‼️ 15 червня, після свого дня народження я встала на ваги і побачила цифру в 127,5 кілограмів! І тоді вирішила за рік схуднути на 29 кг💪🏻 Вже майже місяць як я знайшла дієтолога та тренера та маю перші результати😏“, - написала Alyona Alyona.

Рэперша Alyona Alyona показала, как похудела за месяц
Рэперша Alyona Alyona показала, как похудела за месяц
скриншот

Напомним, ранее Alyona Alyona призналась в любви культовому музыканту.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  10.07.2020, 20:03
Оценка:  0
гость
А зачем? Похудеет- потеряет свою индивидуальность....
гость  (аноним)  10.07.2020, 16:33
Оценка:  +1
гость
О боже мой! Зачем "такое" выкладывать в сеть!? Хочется блевать!!!
гость  (аноним)  10.07.2020, 12:54
Оценка:  +1
гость
В Барышевке есть санветзавод, там помогут вытопить всё что есть.
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