Ведущий опубликовал семейный кадр.

"Повел девушек на десертик": Притула запостил новое фото с женой и дочерью instagram.com/siriy_ua

Популярный украинский ведущий, звезда Нового канала, лидер “Варьяты-шоу“ и общественный деятель Сергей Притула очаровал Сеть новой семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 39-летний артист опубликовала свежий кадр, где он запечатлен с женой Екатериной Сопельник и 2-летней дочерью Соломией. Ведущий решил позвать “своих девушек“ в кафе и побаловать их десертом.

“Повів своїх дівчат на десертик. І не прогадав! Одна береже фігуру, друга хоче тільки сочок. Я їм десертик;))))!!!“, - забавно подписал Сергей.

Притула запостил новое фото с женой и дочерью скриншот

Пользователи Сети оценили юмор ведущего и отметили, что ему очень повезло с десертом:

😄😄😄😄 пощастило на всі 100%😋

Головне - вчасно запропонувати😂

Семья как шоколадка... такая же сладкая

Ой пiдфартило

Мега круті 😘😘😘

Гарнюні😊❤️❤️❤️

Добре діло не буває безнаказаним!😂

Ну не пропадати ж добру😀

Напомним, ранее Сергей Притула впервые откровенно высказался о разводе с первой женой.

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