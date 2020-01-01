"Повел девушек на десертик": Притула запостил новое фото с женой и дочерью
Популярный украинский ведущий, звезда Нового канала, лидер “Варьяты-шоу“ и общественный деятель Сергей Притула очаровал Сеть новой семейной фотографией.
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На своей странице в Инстаграм 39-летний артист опубликовала свежий кадр, где он запечатлен с женой Екатериной Сопельник и 2-летней дочерью Соломией. Ведущий решил позвать “своих девушек“ в кафе и побаловать их десертом.
“Повів своїх дівчат на десертик. І не прогадав! Одна береже фігуру, друга хоче тільки сочок. Я їм десертик;))))!!!“, - забавно подписал Сергей.
Пользователи Сети оценили юмор ведущего и отметили, что ему очень повезло с десертом:
- 😄😄😄😄 пощастило на всі 100%😋
- Головне - вчасно запропонувати😂
- Семья как шоколадка... такая же сладкая
- Ой пiдфартило
- Мега круті 😘😘😘
- Гарнюні😊❤️❤️❤️
- Добре діло не буває безнаказаним!😂
- Ну не пропадати ж добру😀
Напомним, ранее Сергей Притула впервые откровенно высказался о разводе с первой женой.
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