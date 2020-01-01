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"Повел девушек на десертик": Притула запостил новое фото с женой и дочерью

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Ведущий опубликовал семейный кадр.
"Повел девушек на десертик": Притула запостил новое фото с женой и дочерью
"Повел девушек на десертик": Притула запостил новое фото с женой и дочерью
instagram.com/siriy_ua

Популярный украинский ведущий, звезда Нового канала, лидер “Варьяты-шоу“ и общественный деятель Сергей Притула очаровал Сеть новой семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 39-летний артист опубликовала свежий кадр, где он запечатлен с женой Екатериной Сопельник и 2-летней дочерью Соломией. Ведущий решил позвать “своих девушек“ в кафе и побаловать их десертом.

“Повів своїх дівчат на десертик. І не прогадав! Одна береже фігуру, друга хоче тільки сочок. Я їм десертик;))))!!!“, - забавно подписал Сергей.

Притула запостил новое фото с женой и дочерью
Притула запостил новое фото с женой и дочерью
скриншот

Пользователи Сети оценили юмор ведущего и отметили, что ему очень повезло с десертом:

  • 😄😄😄😄  пощастило на всі 100%😋
  • Головне - вчасно запропонувати😂
  • Семья как шоколадка... такая же сладкая
  • Ой пiдфартило
  • Мега круті 😘😘😘
  • Гарнюні😊❤️❤️❤️
  • Добре діло не буває безнаказаним!😂
  • Ну не пропадати ж добру😀

Напомним, ранее Сергей Притула впервые откровенно высказался о разводе с первой женой.

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Теги: Сергей Притула
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Источник: ivona)bigmir.net

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